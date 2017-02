Representante PPD exige divulgación de estimados del Plan Fiscal del Gobierno

EL CAPITOLIO – A días para su entrega, el representante popular Jesús Manuel Ortiz González exigió nuevamente al gobernador Ricardo Rosselló que divulgue los escenarios de recortes en el Gobierno de Puerto Rico que están bajo su consideración, antes de ser presentados ante la Junta de Control Fiscal.

“A sólo una semana del plazo emitido por la Junta de Control Fiscal, todavía el actual gobierno no ha presentado una sola propuesta concreta, ningún análisis financiero, estudio actuarial o proyección estimada por expertos en finanzas o economistas, que pueda arrojar luz sobre la forma en que el gobierno enfrentará los retos del cuadre presupuestario y del pago de la deuda y quienes serán las poblaciones más afectadas. Parece que el famoso plan fiscal que tanto se pregonó en la campaña, nunca estuvo listo”, afirmó Ortiz, en declaraciones escritas.

Esta es la segunda solicitud de información al gobierno, ya que la semana pasada Ortiz solicitó mediante carta, que se hagan públicos todos los escenarios, estudios, modelos y estimados de recortes proyectados, aumentos, reorganización y eliminación de beneficios que están evaluando incluir como parte del plan fiscal a ser presentado a más tardar el próximo 28 de febrero.

El representante popular expresó que el tiempo ha demostrado que las medidas implantadas por la administración de Alejandro García Padilla estaban en la dirección correcta y muestra de ello, a su juicio, es que la presente Administración ha extendido prácticamente todas las iniciativas del pasado Gobierno.

“Criticaron la moratoria, la Ley 66, la declaración de emergencia fiscal y hasta los asesores externos del Gobierno. Y ahora, no sólo extendieron la moratoria, sino las disposiciones de ahorros de la Ley 66, ya hablan de utilizar el Título 3 de PROMESA y hasta continuaron con la utilización de asesores externos que criticaron. No obstante, el País continúa en una profunda incertidumbre sobre los escenarios que están bajo análisis del Gobierno”, señaló exsecretario de Prensa de Fortaleza.

El también exsecretario de Asuntos Públicos indicó que el Gobierno debe divulgar los escenarios que están considerando en recortes presupuestarios que puedan afectar los sectores más vulnerables, como son los retirados del Gobierno, los empleados públicos, la Universidad de Puerto Rico, los municipios y los servicios esenciales.

“El país no puede despertar el 28 de febrero con un plan de recortes y de eliminación de servicios diseñado a sus espaldas, sin tener la deferencia de presentar los escenarios y consultar a los sectores que de una forma u otra puedan afectarse”, sentenció Ortiz González.