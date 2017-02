Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara busca investigar el levante en los muelles y las regulaciones de cabotaje aéreo

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto Torres, radicará esta semana una resolución que busca para lograr que Puerto Rico reciba una exención en las regulaciones de cabotaje aéreo en los aeropuertos de la Isla.

Y otra, con el fin de mejorar el servicio que brinda el Gobierno en el área de autorización de levante en los muelles. “El Gobierno de Puerto Rico tiene que ser responsable con sus finanzas y con la elaboración del presupuesto. Pero también tenemos que asegurarnos que los procedimientos que establecemos no sean onerosos ni perjudiquen nuestra frágil economía. Al flexibilizar nuestros procedimientos lograremos que Puerto Rico sea más competitivo como destino de inversión sirviendo de facilitador del sector privado, fomentando así nuestro desarrollo económico”, afirmó el legislador durante su participación, el pasado viernes, en el Buyers & Suppliers Summit de la Asociación de Industriales.

La primera, es una resolución concurrente para que el Gobierno de Puerto Rico le solicite al secretario de Transportación federal que exima a la Isla -al igual que están exentos Alaska y Hawaii- de las disposiciones de tráfico aéreo. Esto permitiría a Puerto Rico ser más competitivo para atraer mayor número de vuelos internacionales y domésticos a la Isla creando más empleos bien remunerados y fortaleciendo nuestra economía, se indicó.

La segunda resolución busca investigar en detalle los procesos de autorización de levante en los muelles de mercancía para manufactureros o importadores exentos y afianzados con la finalidad de agilizar estos procedimientos.

Asimismo, Soto Torres afirmó que “estas resoluciones surgen ante la necesidad de crear nuevos modelos que sean más efectivos y eficientes que los que actualmente tenemos. La función del Gobierno debe ser la de fomentar, incentivar y facilitar el desarrollo y crecimiento de todos los sectores económicos de nuestra sociedad. Por esto, ante la carga que se le imponen a las manufactureras en Puerto Rico, estaremos radicando esta resolución para investigar los procesos de importación y de levante en Puerto Rico para agilizarlos. Ese es nuestro compromiso, poder facilitar el proceso”.

El representante de mayoría también mencionó que el Departamento de Hacienda conoce la resolución, por lo que el secretario “estará trabajando con nosotros al unísono para buscar alternativas que sean viables”.

Por otra parte, Soto Torres se expresó sobre la situación económica que atraviesa la Isla y la necesidad de lograr identificar mecanismos para activar el desarrollo económico.

Sostuvo que “la aprobación de una exoneración de Puerto Rico sobre las regulaciones de cabotaje aéreo en nuestros aeropuertos permitiría fomentar a la Isla como un destino de transferencia o trasbordo de carga aérea en la costa Este de Estados Unidos para operadores internacionales o domésticos, promoviendo la reactivación económica en diversos sectores de la Isla”.

Soto dijo que la iniciativa de poder proveerle a Puerto Rico una exención, al igual que la tienen Alaska y Hawaii, no tiene un costo significativo para el gobierno federal, ni afecta ningún aeropuerto. Y que por el contrario, “es una herramienta para que Puerto Rico pueda capitalizar sobre el sinnúmero de vuelos que sobrevuelan la Isla, particularmente, de Centro América y Sur América hacia Europa, y no paran en Puerto Rico. Esto abriría a Puerto Rico para que pueda competir con República Dominicana y pueda traer ese tráfico aéreo de carga a nuestra Isla y hacer ese trasbordo”, afirmó Soto Torres.

Para adelantar este asunto, el representante viajó a Washington DC a principios de la semana pasada, donde sostuvo varios reunions. Entre éstas con la comisionada residente, Jenniffer González, y con congresistas como con Marco Rubio, Carlos Curbelo, Sean Duffy, Raúl Labrador. También dialogó con el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, al igual que con otras personas que tienen acceso a la Casa Blanca.