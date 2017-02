Presidenta interina de la UPR advierte cierre pone en riesgo ayudas federales

RIO PIEDRAS – La nueva presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), , hizo un llamado a la comunidad universitaria a explorar alternativas diferentes de solución a los problemas que confrontan y exhortó a estudiantes y profesores a reunirse en sus unidades a exponer sus ideas positivas, mientras que advirtió que un cierre podría poner en riesgo fondos federales.

“Por graves que sean las situaciones, en nuestra amada Universidad de Puerto Rico no podemos tener como única opción acciones que pongan en riesgo su estabilidad, la acreditación institucional y la de los programas. Más aún, si éstas resultan en el incumplimiento de nuestra Misión”, sostuvo Fernández Hernández en declaraciones escritas.

Y además, señaló que la Middle States Commission on Higher Education ha reiterado que eventos que resulten en cierre de los recintos y unidades, daría lugar a la pérdida de elegibilidad de ayudas federales.

“El Departamento de Educación Federal recalca que “La ley – Higher Education Act – es muy clara: si por cualquier motivo, excepto un periodo programado de vacaciones o una catástrofe natural, una institución deja de ofrecer programas educativos – como en casos de paro o cierre – esa institución deja de cumplir con los requisitos para participar en programas de ayuda federal a estudiantes”, enfatizó la académica.

Reiteró que su deber proteger la Universidad como instrumento de diálogo y voluntad que adelante su agenda de innovación y tansformación.

La educadora mencionó que “Nos ha tocado vivir unos tiempos de enormes retos. La crisis fiscal que aqueja al País está tocando a las puertas de cada sector de nuestra sociedad y la Universidad de Puerto Rico no es una excepción. Ante estas exigencias de ajuste presupuestario, la UPR redobla su compromiso y esfuerzos, y busca llenar de esperanza y fortaleza a sus estudiantes, profesores y personal no docente”.