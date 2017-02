Llamado a que Legislatura se pronuncie sobre medida del Presidente de EEUU contra inmigrantes

EL CAPITOLIO – La delegación del Partido Popular Democrático (PP) busca que se emita una resolución para censurar las actuaciones y decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de inmigrantes provenientes de siete países, en su mayoría islámicos.

Así lo informó el portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, a través de una resolución. E indicó en declaraciones escritas que “esta Asamblea Legislativa debe expresarse y rechazar enérgicamente esta acción del presidente Donald Trump, que viola la Constitución de los Estados Unidos y que discrimina abiertamente contra un sector de la población por razón de creencias religiosas”.

Al pronunciamiento se unieron los representantes Ángel Matos García, Jesús Manuel Ortiz, Rafael ‘Tatito’ Hernández, Aníbal Díaz, Luis R. ‘Narmito’ Ortiz, Jesús Santa, Luis Raúl Torres, Luis qVega Ramos, Carlos Bianchi, José ‘Conny’ Varela y Javier Aponte Dalmau.

El Presidente de los Estados Unidos firmó el pasado 27 de enero una orden ejecutiva titulada “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States” para prohibir la entrada de residentes de siete países de mayoría musulmana, incluyendo residentes legales de los Estados Unidos provenientes de Siria, Irak, Irán, Sudán, Libia, Yemen y Somalia.

Esto violenta los derechos civiles, el debido proceso de ley y la cláusula de igual protección de las leyes que la Constitución estadounidense le garantiza a todos los residentes legales de los Estados Unidos. Todo viajero dirigido a los Estados Unidos desde estos países serán detenidos en los aeropuertos, sin importar su estatus migratorio vigente, sentenció el legislador. La Orden Ejecutiva, inclusive, afecta a residentes permanetales y portadores de visas previamente autorizadas por las autoridades migratorias de los Estados Unidos bajo el subterfugio de proteger a los estadounidenses de ataques terroristas, subrayó el legislador.

“La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que no se podrá discriminar contra nadie por razón de sus creencias religiosas. De igual manera, establece que el gobierno federal no aprobará ninguna Ley declarando una religión nacional. La libertad religiosa es uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense y del sistema republicano de gobierno creado en dicha Constitución”, explicó Cruz.

Asimismo, el Representante del PPD recordó que al igual que en Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico garantiza derechos de sus ciudadanos , como el de la libertad de culto, entre otras disposiciones.

“La Sección 3 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la libertad de culto, así como la separación de la Iglesia y Estado. El gobierno no puede aprobar leyes que impidan prácticas religiosas ni puede discriminar contra ninguna persona por razón de sexo, color, origen o condición social, raza, nacimiento ni ideas políticas o religiosas. Los miembros de esta Asamblea Legislativa juramos proteger las Constituciones de Estados Unidos y de Puerto Rico ante todo “enemigo interior o exterior”, y eso incluye cualquier persona en una posición de poder que use su cargo para atacar la libertad de nuestros ciudadanos”, sostuvo el legislador.

La Orden Ejecutiva del Presidente Trump también prohíbe la entrada de refugiados de cualquiera de los países mencionados víctimas de los abusos, persecución y atrocidades cometidas por el Estado Islámico (ISIS), en particular Siria e Irak. La prohibición aplica también a aquellos ciudadanos de estos países que han ayudado a las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Guerra de Irak, en la Guerra contra Al-Qaeda y en el actual conflicto contra ISIS.