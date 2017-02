Instituto de Estadísticas anuncia periodo de matrícula para cursos de producción y análisis de datos

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico inició el período de matrícula para el segundo semestre de sus academias y talleres del año fiscal 2016-2017, cuyo propósito es proveer bases teóricas y prácticas en temas relacionados a las estadísticas.

“Invitamos a todos los interesados a que separen su espacio con tiempo para asegurar su participación ya que los espacios son limitados. Es importante recordar que para poder beneficiarse de nuestras Academias y Talleres es requisito pre-matricularse a través de nuestra página en la Internet”, expresó en declaraciones escritas el director del Programa de Academias y Talleres del Instituto, Orville Disdier Flores.

Las Academias y Talleres del Instituto están dirigidos principalmente a los profesionales gubernamentales que trabajan en funciones estadísticas, pero también están disponibles a personas y profesionales de instituciones sin fines de lucro y del sector privado. Sólo en este último caso aplicaría un módico cargo de matrícula. En el caso de los empleados gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro, los cursos son libres de costo.

El diseño curricular de estos cursos, que se ofrecen cada semestre, toma en consideración el hecho de que el análisis estadístico no es un proceso aislado ya que está fuertemente atado a otras actividades como por ejemplo, el diseño de muestras y las gestiones para la entrada de datos. Por esa razón, los cursos cubren desde temas básicos hasta temas más especializados o avanzados, para atender los retos en el manejo de los datos, que enfrentan a diario las organizaciones públicas y privadas.

Para este segundo semestre, se ofrecerán variadas academias y talleres de interés incluyendo dos cursos en línea, que figuran en el currículo bajo Academia Virtual. El primer curso se titula “Excel enfocado en el Análisis de Datos y Tablas Pivote (CV71)”, equivalente a 15 horas de duración en total, se celebrará entre el 13 y 20 de marzo. El segundo, “Base de Datos para Estadísticos I (CV81)”, también equivalente a 15 horas, tendrá lugar del 21 de marzo al 9 de mayo.

Además, se ofrecerán los siguientes talleres, entre otros: “Socrata como herramienta de datos”, el 23 de marzo, “Búsqueda y análisis de datos mediante American FactFinder”, el 6 de abril, “Transparencia al alcalde de todos: Google Drive”, el 20 de abril, “Herramientas interactivas para acceder estadísticas del U.S. Census Bureau”, el 27 de abril, “Trabajando con pirámides poblacionales”, el 4 de mayo y “Aspectos a considerar al presentar los datos e interpretar los mismos”, pautado para el 25 de mayo. Por lo general, las Academias tienen una duración de entre 12 y 15 horas contacto y los talleres de alrededor de 3 a 6 horas.

Para obtener más información sobre estos y los demás talleres y academias disponibles, puede acceder a: http://www.estadisticas.pr/iepr/Academias.aspx. Para comunicarse directamente con el doctor Disdier Flores, puede hacerlo al (787) 993-3342 o vía correo electrónico: orville.disdier@estadisticas.pr.

La pre‐matrícula debe realizarse mediante el Sistema de Matrícula en Línea (SML), el cual se accede a través de la misma dirección de Internet antes mencionada: http://www.estadisticas.pr/iepr/Academias.aspx. El SML requiere que el solicitante cumplimente un formulario de pre‐matrícula, y acepte las reglas y términos de la misma. Luego de que el Instituto procese la solicitud se le notificará al solicitante, mediante correo electrónico, si fue aceptado y matriculado oficialmente.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma, con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.

Además, está calificada como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.

Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).