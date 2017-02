Identifican enfermero asesinado este martes en Isabela

ISABELA – Como el enfermero José Luis Alers Rodríguez, de 50 años, fue identificada la víctima encontrada el martes en una residencia ubicada en el barrio Galateo Alto en Isabela, luego de una llamada recibida a las 5:44 de la mañana, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, informó la Policía

Agentes del Distrito de Isabela y la División de Homicidios, investigan la muerteombre, hallado en uno de los cuartos dormitorio de la vivienda, tirado en el suelo y con manchas de sangre a su alrededor.

El occiso pernoctaba en el hogar, ya que cuidaba al propietario de la residencia, un septuagenario el cual no fue identificado, quien dijo desconocer lo sucedido.

No obstante las autoridades verifican el paradero de un vehículo Chevrolet Van del 1997 blanco, utilizado por la Alers Rodríguez, el cual no se encontraba en los predios del lugar, donde este acostumbraba a estacionarlo.

La muerte ocurrió en medio de un robo domiciliario. El vehículo del occiso, del cual no se informó marca ni otros detalles, desapareció de la residencia, informó la Policía.

El teniente Carlos Peña, Director de Homicidios Aguadilla, en unión al agente Miguel Chaparro y la fiscal Diana Méndez, trabajan en la investigación de la escena junto al agente Gilberto Hernández, de Servicios Técnicos.

La investigación se encuentra en su etapa preliminar.