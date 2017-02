Fortaleza da a conocer que secretaria de Educación ocupará dos puestos

LA FORTALEZA – El Gobierno se economizará el sueldo de la secretaria de Educación al contratar a la doctora Julia Keleher como principal oficial de Transformación e Innovación de Educación del Gobierno de Puerto Rico, se anunció el martes a través de un comunicado de prensa, tras denuncias de un líder magisterial de que la funcionaria devengará 25 mil mensuales.

La secretaria de Prensa del gobernador Ricardo Rosselló,Yennifer Álvarez, confirmó que Keleher cobrará 125 mil dólares por seis meses de asesoría. “Esta nueva Administración tiene como encomienda la tarea de hacer una reingeniería de Gobierno que se atempere a los tiempos modernos. En esta función, será la responsabilidad de la doctora Keleher trabajar el Plan Fiscal del Departamento de Educación como parte del equipo de la Autoridad para el Asesoramiento Financiero y Agente Fiscal (AAFAF) y asegurar su cumplimiento con la Ley PROMESA”, explicó el primer ejecutivo, en declaraciones escritas.

El área de Educación es una de las más retantes y complejas en el proceso de elaboración e implementación del Plan Fiscal, por su particularidad organizacional y estructural, se dijo. La doctora Keleher se une a un equipo de asesores como Rothschild, Dentons y Conway Mackenzie con el objetivo de que Puerto Rico cuente con el mejor plan para salir de la crisis, según se indicó.

Keleher mantuvo contratos de asesoría con el DE durante el cuatrienio pasado.

Rosselló aseguró que Keleher puede hacer las dos labores a la vez y “ por eso se reclutó. Se acabó el duplicar funciones, si tenemos una funcionaria con la experiencia para atender ambos asuntos no hay necesidad de contratar más personas”, sostuvo Rosselló. Y aseguró que su designación va de la mano con sus funciones como secretaria y que no representa un conflicto en sus labores.

“En el pasado esto no podía ejecutarse de esta manera. Hoy lo hacemos porque tenemos el recurso adecuado y le corresponderá a ella, además de sus funciones como secretaria, elaborar una modernización del Departamento que cumpla con los parámetros de la Junta de Control Fiscal y a su vez, vele por el mejor desempeño y aprovechamiento de nuestros niños”, manifestó el primer ejecutivo.

“Somos conscientes de que nuestro sistema emplea una gran cantidad de recursos, que lamentablemente no se reflejan en el aprovechamiento de nuestros niños que cada año es más deficiente, razón por la cual una transformación es imperativa. Cumplir con ambas funciones será un gran reto, pero la trayectoria de la doctora Keleher en otras jurisdicciones en los Estados ha demostrado su capacidad de lidiar con proyectos de tal magnitud”, concluyó el gobernador.