Evalúan llevar a los tribunales el Ayuno Cameral de 40 días

SAN JUAN – Mariana Nogales Molinelli, directora del Comité Legal de la organización Humanistas Seculares informó el viernes que, si se dan las condiciones necesarias, estará impugnando en los tribunales el decreto de ayuno que realizó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Nuñez.

“Por sus declaraciones en la prensa, entendemos que dicho decreto estaría en violación a las cláusulas de establecimiento, separación de iglesia y estado y libertad de culto. Sin embargo, necesitamos examinar el documento para poder ejercitar las acciones legales correspondientes antes del 27 de febrero de 2017, fecha en que comenzaría el ayuno” indicó Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

Según Nogales Molinelli la única evidencia con la que cuentan al momento es la copia de una carta que envió el presidente de la cámara el pasado 13 de febrero de 2017, a todos y cada uno de los representantes para que participaran en el decreto de ayuno y oración.

“Luego de realizar innumerables gestiones y solicitar que se nos enviara copia del decreto sin éxito, nos informaron en la Oficina de Actas y Récords que no existe ningún proyecto, resolución, medida o documento radicado, sobre el decreto de ayuno”, expuso la abogada.

“Nos comunicamos con el señor Orlando Pérez Estrada, coordinador de participación, quien nos indicó que el decreto se firmó ayer, que lo firmaron varios representantes y que no podía darme copia del documento porque estaba reunido fuera de la oficina. No vamos a quedarnos cruzados de brazos y estaremos acudiendo a la legislatura para obtenerlo”, añadió.

La presidenta de Humanistas Seculares de Puerto Rico, Eva Quiñones, informó que están activando todos sus recursos. “Hemos hecho contacto con las organizaciones dentro y fuera de Puerto Rico que están dispuestas en apoyar cualquier iniciativa que tomemos. Humanistas Seculares de Puerto está vinculada con organizaciones en Estados Unidos tales como American Atheists, Freedom From Religion Foundation y Americans United for Separation of Church and State”.

El presidente cameral decretó 40 Días de Ayuno y Oración que sería implantado en los 40 distritos representativos.