Enfatizan necesidad de aprobar proyecto legislativo contra las cenizas

PEÑUELAS – Representantes de organizaciones ambientales y comunitarias de Peñuelas y Salinas anunciaron el lunes, el inicio de una campaña de orientación a la Legislatura sobre la importancia de aprobar un proyecto de ley que prohíba el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico, con su comparecencia a vistas públicas.

“Sabemos que la carbonera AES ha estado reuniéndose con legisladores estatales y municipales, como es el caso reciente de Ponce, llevando un mensaje tergiversado de la realidad sobre el asunto de las cenizas tóxicas de carbón y de su contaminante planta en Guayama. Así como hemos detenido el depósito de los camiones llenos de cenizas en Peñuelas, tenemos que detener los camiones llenos de mentiras de la AES”, expresó el portavoz del Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, Jimmy Borrero, en declaraciones escitas.

El líder peñolano arguyó que decidió emitir un recordatorio acerca de orientación ante lo que catalogó como una convocatoria deficiente a las vistas públicas por parte del senador Carlos Rodríguez Mateo.

“El pasado 22 de febrero, el senador Rodríguez Mateo anunció mediante un comunicado de prensa que la Comisión Senatorial de Salud Ambiental y Recursos Naturales atendería los distintos proyectos de ley sobre las cenizas de carbón. Sin embargo, no mencionó la fecha, lugar y horario para celebrar vistas públicas. Incluso, en el calendario de la página digital del Senado, no se menciona dicha vista y a los compañeros de Humacao le enviaron una invitación con el número de proyecto, lugar y fecha incorrectos. Hemos visto cómo el senador novoprogresista es muy rápido para criticar a los ambientalistas, pero su responsabilidad ha sido muy deficiente a la hora de notificar adecuadamente a la ciudadanía sobre el proceso de vistas públicas de la comisión que preside”, indicó Jimmy Borrero.

Por su parte, Manolo Díaz, miembro del Comité Pro Desarrollo, Salud y Ambiente de Tallaboa, explicó que la campaña de orientación comenzará con su participación en las vistas públicas.

“A pesar de la convocatoria deficiente que ha realizado el senador Rodríguez Mateo, las comunidades de Peñuelas, junto a otras organizaciones y personas que apoyan esta lucha del pueblo en contra del depósito de las cenizas de carbón de la compañía AES, vamos a participar de las vistas públicas para que los senadores y senadoras entiendan que es urgente aprobar un proyecto de ley para detener el peligro a la salud y el ambiente que ha representado el uso de esta basura tóxica en nuestros suelos, acuíferos y vertederos durante 13 años. Las vistas públicas son el primer paso y en las próximas semanas estaremos contactando y visitando a todos los senadores y representantes buscando que apoyen al pueblo en esta lucha”, manifestó Díaz.

Por último, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, recalcó la importancia de continuar apoyando las distintas luchas que se están manifestando en estos momentos en la isla.

“Desde noviembre no ha habido movimiento de camiones de cenizas hacia Peñuelas. Pero, el Campamento Contra las Cenizas de Carbón se mantiene activo y se ha convertido en un punto de encuentro con distintas organizaciones y se han celebrado múltiples actividades. Además, nos hemos movido a apoyar a otras comunidades, como es el caso de Playuela en Aguadilla, y a la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico. Ante la afrenta de los gobiernos federales y estatales, en conjunto con las empresas contaminantes, en contra del ambiente, la salud y la participación ciudadana, no nos queda otro camino que unirnos y resistir con acciones planificadas y concertadas”, aseveró Alvarado.

Las vistas públicas en el Senado, sobre los proyectos de ley para la prohibición de cenizas en Puerto Rico, son este martes 28 de febrero, a las nueve de la mañana, en el Salón de Audiencias Samuel Quiñones, quiento piso del edificio Luis Ferré.

Para participar deben llamar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales al 724-2030 Ext. 1022.