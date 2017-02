Ecuador va a segunda vuelta presidencial

(CNN Español) – El candidato del oficialismo Lenín Moreno no logró el 40% necesario para ganar en primera vuelta y se enfrentará al opositor Guillermo Lasso. Con el 99,5% de actas escrutadas, Moreno alcanzó un 39,35% frente al 28,11% de Lasso. La segunda ronda electoral se celebrará el próximo 2 de abril.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, ya había anunciado desde el martes que no era posible un cambio de tendencia en el porcentaje que faltaba por escrutar. Sin embargo, hasta tanto Pozo no se pronunciara oficialmente con el resultado completo, Ecuador no tenía ninguna certeza. Y frente a la ola de incertidumbre y señalamientos de lado y lado que hubo en el país, durante la intervención en la que anunció los resultados, Pozo recalcó que hubo firmeza a la hora de defender la institución electoral.

La Ley Orgánica Electoral de Ecuador dispone que para que un candidato gane en primera vuelta debe reunir el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo aspirante.

Y en medio de la expectativa que reinó durante los últimos tres días por los resultados, diferentes personalidades del país empezaron a pronunciarse por los resultados aún no definidos de los últimos comicios. Comenzando por el presidente Rafael Correa, quien ante medios internacionales reconoció que habría una segunda vuelta y declaró que con Lenín Moreno vencerían en la nueva ronda electoral, según informó el portal de Medios Públicos del Ecuador. Este miércoles, el actual mandatario aseguró que “nos quedamos a medio punto de ganar en una sola vuelta” y que “todo nos indica que venceremos en la segunda vuelta. De hecho, en todos los escenarios el candidato más fácil de derrotar es Guillermo Lasso”.

Por su parte, Guillermo Lasso afirmó en un video publicado a través de su cuenta de Facebook el pasado lunes, que “¡Estamos en segunda vuelta!”. Y agregó: “Más del 65% se pronunció por el no al continuismo, por el cambio de modelo político, de modelo económico, para vivir en democracia, en libertad (…) Ustedes han ganado, vamos a defender esta victoria”. También aseguró que estuvo en varios encuentros con medios de comunicación nacionales e internacionales “para denunciar el intento de un fraude en el Ecuador”. Sin embargo, este martes el presidente del Consejo Nacional Electoral afirmó que “no se le ha quitado, ni se le ha puesto un voto a ningún candidato”.

Jorge Glas, quien es el actual vicepresidente y a la vez candidato para ese mismo cargo en la fórmula de Moreno, aseguró este miércoles que Ecuador se enfrenta a “dos opciones claramente definidas” sobre las que “podrá el ecuatoriano evaluar cuál es la mejor opción para los próximos cuatro años”, de acuerdo a lo que reportó la agencia de noticias ecuatoriana Andes.

El director de la campaña de Guillermo Lasso, Eduardo Bonilla Salcedo, aseguró este martes en entrevista con CNN en Español que no hay ninguna confusión, hay segundo vuelta en Ecuador. Agregó que “si dicen que la tendencia es irreversible, no tiene sentido que no anuncien que hay segunda vuelta”.

En entrevista con Patricia Janiot, Pozo dijo que la ley establece que se debe entregar el 100% del escrutinio para avanzar. Aunque el domingo se avanzó más del 75% del escrutinio —”un hito”, dijo—, el restante ha demorado. La segunda fase es más lenta, aseguró Pozo. Por eso los resultados se conocieron hasta este miércoles.