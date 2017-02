Doctora Nivia Fernández Hernández será la nueva presidenta interina UPR

SAN JUAN – La doctora Nivia Fernández Hernández, vicepresidenta de Asuntos Académicos interina fue escogida el viernes como presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en sustitución de la doctora Celeste Freytes González, quien renunció a su cargo efectivo el 20 de febrero.

“Nosotros estamos haciendo un ejercicio partida por partida para ver el impacto como nos pidió el señor gobernador y cuáles son las implicaciones en el número de estudiantes, la calidad de los ofrecimientos, y el no despedir empleados. Cada una de esas partidas se va desdoblando y analizando. Todavía sería irresponsable de mi parte contestar esa pregunta, pero todavía no hemos llegado a los 120 millones”, dijo la doctora Fernández Hernández cuestionada sobre si creía viable un recorte de 300 millones al presupuesto de la UPR como propone la Junta de Control Fiscal.

Cuestionada sobre la propuesta de un aumento de matrícula ajustado a los ingresos, respondió que es una alternativa a la que hay que darle el espacio para que se pueda implantar y ver su efectividad.

“Mi posición es abierta al diálogo y a la información. Nuestra institución no debe estar en estos momentos confrontándose sino aunando esfuerzos y buscar soluciones. La oficina de la presidencia estará abierta para escuchar a los grupos estudiantiles”, contestó la académica preguntada sobre cómo va a trabajar con las distintas manifestaciones y/o protestas estudiantiles por los cambios propuestos a la universidad.

Fernández Hernández obtuvo el voto de la mayoría de los presentes en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Carlos del Rio y la secretaria del Departamento de Educación Julia Keleher se abstuvieron de la votación.

Fernández Hernández fue nombrada a la vicepresidencia de Asuntos Académicos por Freytes González tan pronto asumió la presidencia interina. Lleva 37 años de trabajo en la UPR.

Previo a escoger a Fernández Hernández, la saliente presidenta interina explicó en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, la razón que motivó su renuncia.

“A mí me caló muy hondo sentir que no tenía el apoyo o que había un desconocimiento que tenían los representantes del gobierno. Dentro de mi persona, yo estoy disponible a contestarle a cualquiera persona que me llame. Se hicieron unas aseveraciones que a mí me pareció que yo tenía que aclarar. Y aseveraciones de que no queríamos entregar información, que no estábamos haciendo bien el trabajo y a mí me pareció que se afectó la universidad”, dijo Freytes González durante la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno que como agenda tenía discutir el tema de su renuncia y buscarle un sustituto.

Freytes González mencionó que sintió que su presidencia se convirtió en un problema para la administración actual.

“Hubo presiones, no sé si políticas. Yo diría que hay mucho trabajo y a veces las personas tienen unos estilos que no están conscientes del efecto de como cala ese estilo”, contestó a la pregunta de si su renuncia tenia motivaciones políticas.

Varios de los integrantes de la Junta de Gobierno le preguntaron a Freytes González, que si había oportunidad para dilatar la fecha de su renuncia, pero la académica rechazó cambiar de posición. Su renuncia es efectiva el 20 de febrero.