Dispuestos a unirse a manifestaciones estudiantes de la Universidad Interamericana con los de la UPR

SAN JUAN – El estudiantado de los cuatro recintos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico emitieron una resolución, el miércoles en la noche, en solidaridad a los estudiantes del sistema de la Universidad de Puerto Rico en su lucha a favor de la accesibilidad de la educación superior, y en la cual indican que pudieran activar el movimiento interuniversitario, Universitarios por la Educación (UPE), para apoyarlos.

“Como estudiantes, estamos llamados a derribar las barreras y diferencias que nos caracterizan, y a solidarizarnos y comprometernos con la lucha de nuestros hermanos de la Universidad de Puerto Rico a favor de la transparencia, rendición de cuentas y la accesibilidad a la educación superior en la universidad del Estado. De ser necesario, estamos dispuestos a apoyar alguna manifestación pacífica a favor de estos preceptos, como la UPR ha hecho con UIPR y otras instituciones de educación superior privadas en el pasado”, informaron, a través de declaraciones escritas.

Los Consejos de Estudiantes de los Recintos de San Germán, Ponce, Fajardo y Bayamón de la Interamericana, manifestaron en la resolución que “reconocemos que las medidas fiscales de carácter impositivo que pretenden implementar en la universidad del estado actúan en detrimento del buen funcionamiento de esta y atenta contra el bienestar general presente y futuro de nuestro País”.

Estos reconocieron y agradecieron lo que describieron como “la hermandad y solidaridad demostrada en el pasado por los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a través del movimiento interuniversitario, Universitarios por la Educación (UPE), en nuestra lucha contra la imposición del IVA”. Y establecieron que de ser necesario, procederemos con la reactivación del movimiento interuniversitario UPE para apoyar a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en su lucha.

Destacaron la importancia de la accesibilidad a la educación superior. Por lo que entienden que las soluciones para atender la crisis fiscal que atraviesa el País “no deben redundar en medidas de carácter impositivo que pudieran crear inestabilidad y actuar en detrimento del buen funcionamiento de las instituciones educativas de educación superior”.

Los jóvenes añadieron que entienden que la gobernanza pública requiere de la implementación de mecanismos de transparencia, participación activa y rendición de cuentas, “por lo que, todo proceso justo debe incluir estos mecanismos para garantizar la continuidad de servicios y el crecimiento de todo sistema universitario”.

Además, sostuvieron que entienden “la necesidad de la reestructuración y/o reforma, no solo de la Universidad de Puerto Rico si no de todas las instrumentalidades gubernamentales necesarias de manera que redunden en el beneficio de todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas, especialmente en aquellos y aquellas que representan el futuro de nuestro país. Sin embargo, este proceso debe ser uno transparente, justo e inclusivo y, en el caso de la UPR, que respete el principio de autonomía universitaria”.

“Reafirmamos nuestro ideal cristiano ecuménico, dedicando nuestro esfuerzo a renovar y afirmar el servicio a nuestra patria, sociedad, familia y prójimo, según dictan los Valores Cristianos Ecuménicos Institucionales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. De igual manera, estamos llamados a manifestar nuestro compromiso con el servicio al prójimo basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, fomentando la amistad, solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de cualquier barrera humana’, indicaron en la resolción.