Llega programa de desarrollo de fútbol base femenino ‘Live Your Goals’ a Aguada

AGUADA – Tras un exitoso estreno local en el Albergue Olímpico de Salinas, en diciembre pasado, el programa de desarrollo de fútbol base femenino ‘Live Your Goals’ , dirigido a niñas y jovencitas, llega a Aguada el próximo sábado, once de febrero, en la cancha de la Pista Atlética Municipal.

Live your Goals es un evento libre de costo que busca desarrollar la habilidad del deporte en niñas y jóvenes entre seis y 15 años, sin experiencia previa con el balón, creado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). “Estamos dando continuidad al programa que empezamos en diciembre en Puerto Rico, llevándolo ahora a Aguada. Hemos visto que hay un potencial increíble de crecimiento en el oeste, una tremenda oportunidad de desarrollo”, dijo la coordinadora de programa en la Isla, Anita Rabell.

El evento comenzará a las nueve de la mañana con el registro. Cada jugadora recibirá una camiseta conmemorativa del Programa. La hoja de inscripción puede accederse a través del portal www.fedefutbolpr.com o directamente en el evento. Todas las participantes deben vestir ropa y calzado deportivo.

En el evento, encabezado por la presencia de conocidas jugadoras y técnicos del fútbol nacional, se ofrecen rutinas de fundamentos de juego dentro de un ambiente de plena diversión y entretenimiento. Es dirigido por la entrenadora del Equipo Nacional Sub 15 Femenino en el 2016, Marilys Acosta.

Habrá, además, representación de los clubes del oeste para ofrecer alternativas de seguimiento a las niñas interesadas, según las recomendaciones presentadas en el taller ofrecido por líderes de ‘Living Your Goals’ a entrenadores y directivos de equipos del oeste, el pasado viernes en el Coliseo Municipal Ismael ‘Chavalillo’ Delgado de Aguada, informó Rabell, quien preside de la Comisión Femenina de la FPF. “Queremos que esa semilla que estamos sembrando con el fútbol a estas niñas germine para que sigan motivadas en el deporte”, indicó.