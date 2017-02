Continúa en sus funciones rectores del RUM y Carolina

MAYAGUEZ – El rector del Recinto Universitario de Mayagüez, John Fernández Van Cleve, anunció el domingo que permanecerá en el puesto, después de presentar la renuncia y que la misma no le fuera aceptada por la nueva presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández.

“En el día de hoy, domingo, 19 de febrero, tuve la oportunidad de conversar con la doctora Nivia Fernández, nueva presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, quien me solicitó que siga ejerciendo como Rector del Recinto Universitario de Mayagüez y acepté continuar con mis labores. Estoy muy agradecido por todas las expresiones de respaldo colegial que he recibido desde el pasado viernes”, expresó Van Cleve en manifestaciones escritas.

El doctor Van Cleven, quien en el pasado también fu erector del RUM, explicó que momento presentó la dimisión, como lo dicta el protocolo, para así darle espacio a la nueva administración para que seleccione su personal de confianza.

Indicó que “me siento más que honrado de proseguir esta labor en mi amado Colegio”.

Por su parte, el rector de Carolina, Moisés Orengo Avilés, también dio a conocer que permanecerá en el puesto,tras una comunicación con la doctora Hernández.

La semana pasada, los rectores del sistema y la entonces presidenta interina presentaron su renuncia en bloque, opuestos al propuesto recorte de 300 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico por parte de la Junta de Control Fiscal.