Comisionada residente propone que padres en Puerto Rico reciban reintegro federal con menos de tres hijos

WASHINGTON DC – Una medida que busca que padres con menos de tres hijos, residentes en Puerto Rico, puedan recibir reintegro federal bajo el ‘Federal Child Tax Credit’, fue radicada por la comisionada residente Jenniffer González Colón.

Unas 355 mil familias podrían recibir 770 dólares, para un total de 273 millones 350 mil, de aprobarse el Proyecto de la Cámara 798, González Colón, quien manifestó en declaraciones escritas que “actualmente, los trabajadores en los Estados Unidos son elegible para recibir este beneficio sin importar la cantidad de hijos. Sin embargo en Puerto Rico, el Child Tax Credit solamente le aplica a trabajadores con tres hijos o más. Esta es una de las medidas que ayudaría a salir de la pobreza a nuestras familias y los encaminaría a mejorar su condición”.

Bajo el ‘Federal Child Tax Credir’, los trabajadores pueden recibir pagos de hasta mil dólares por hijo dependiente, en la medida en que no deban contribuciones federales o hasta el monto de sus deducciones en la nómina.

González Colón sostuvo que la iniciativa “ayudaría a trabajadores con ingresos bajos y medianos a poder cubrir sus gastos y a los negocios ya que los trabajadores invertirían su dinero para sus familias”, apuntó la comisionada residente.

La medida trataría a los trabajadores en Puerto Rico con un hijo o dos de igual forma que a los trabajadores en el territorio de Puerto Rico con tres hijos o más.

La expresidenta de la Cámara de Representantes añadió que sin embargo, “en muchos casos, los residente de bajos y medianos ingresos en el territorio de Puerto Rico no estarían recibiendo la misma ayuda que los residentes en los estados”. Esta desigualdad, se da porque los residentes de los estados pueden recibir pagos en la medida en que no adeuden impuestos sobre la renta y esa cantidad es generalmente más que sus deducciones sobre la nómina”.

Según dijo, la medida implementaría una de las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo para el Desarrollo Económico en Puerto Rico del Congreso, conocido como el ‘Task Force’. El grupo establecido bajo la Ley PROMESA estaba formado de dos miembros republicanos del Congreso y dos demócratas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

El ‘Task Force’ se encargó de recomendar cambios en las políticas federales que reducirían la pobreza infantil en la Isla además de impulsar el desarrollo económico y tratarían al territorio de Puerto Rico de manera más justa en los programas federales de salud. El grupo de trabajo realizó sus recomendaciones a finales de diciembre pasado.