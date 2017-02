Comisión de Derechos Civiles alza su voz contra la trata humana

SAN JUAN – “Se trata de todos”, es la nueva consigna de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) con la que hace un llamado para concienciar sobre la trata humana, un crimen que ha experimentado un alarmante incremento en los últimos años, según se dijo.

“Tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. Urge educarnos para erradicar el segundo crimen más lucrativo del mundo. Se trata de todos, porque la trata no hace diferencia entre niñas, niños, hombres, mujeres, personas sin hogar, ni personas mayores”, señaló en declaraciones escritas el director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, al describir este delito como uno “abominable”.

Según detalló Padilla Ruiz, el esfuerzo de concientización se ofrece a través de charlas a escuelas, grupo, organizaciones y/o cualquier entidad que solicite la orientación, no importa el día, la hora ni el lugar. Es gratuito.

“El Departamento de Estado de los Estados Unidos informa anualmente, que entre 600 mil a 800 mil personas son traficadas en las fronteras para fines de trata y explotación. No podemos cruzarnos de brazos porque en Puerto Rico la trata también existe”, sostuvo Padilla Ruiz.

Además, enfatizó que “la educación tiene que ofrecerse a todos los niveles, comenzando por la niñez, quienes por su edad son indefensos y se convierten en blanco fácil para este tipo de criminal”, subrayó Padilla Ruiz, al asegurar que “desde Puerto Rico salen, pasan y hasta llegan las víctimas”.

Las conferencias y conversatorios que dicta la Comisión están adaptadas a todos los públicos y a todas las edades, con el objetivo de que cualquier grupo pueda entender la magnitud del problema, quiénes pueden ser víctimas. También se orienta sobre cómo defenderse de un posible criminal y a dónde puede acudir a pedir ayuda una persona que ha sido víctima de trata.

Asimismo, Padilla Ruiz añadió que “todos los días alguien es víctima de trata humana y eso lo tenemos que erradicar. Los casos aumentan alarmantemente por desconocimiento, por eso la CDC y la Fundación Ricky Martín hemos unido voluntades para tener una voz más fuerte y contundente”.

La CDC también ofrece seminarios para capacitar a otras personas que quieren formarse en ese tema para que se conviertan en “train the trainers” y ayuden en la labor de transmitir el mensaje. Aunque febrero es el Mes de la Concienciación contra la Trata, las orientaciones se ofrecen durante todo el año.

Para coordinar charlas y/o solicitar información adicional puede comunicarse al (787) 764-8686.