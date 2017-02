Comienza a sentirse el rechazo de universitarios a recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal

RIO PIEDRAS – El Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se expresó en contra de las medidas que pudieran afectar a la comunidad universitaria y a la clase trabajadora del País ante propuestas de la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de turno.

“Repudiamos cualquier aumento en la matrícula, merma en exenciones, congelación de plazas docentes y recortes presupuestarios que afecten directamente a la comunidad universitaria”, dijo la presidenta del Consejo, Carmen Cruz Domínguez, en declaraciones escritas.

En la última semana, la comisión de educación del senado de Puerto Rico creó unborrador sobre una reforma universitaria sin consulta alguna con la comunidad, estudiantil,docente y no docente de la misma, denunció la estudiante.

“Es vital que la Universidad sea parte de cualquier decisión que tenga que ver con la reestructuración, reforma y/o desarrollo de la misma. Por ello, este cuerpo se expresa en contra de toda reforma universitaria que no cuente con amplia participación de la comunidad administrativa, estudiantil y la docente y no docente que ejerce sus labores y funciones dentro de los límites de la institución”, reza la comunicación.

Por otra parte, las leyes laborales, recientemente aprobadas y ratificadas en nuestra asamblea legislativa, fueron descritas por los estudiantes como un atentado contra el desarrollo económico de la Isla, “al cohibirle acceso alconsumo y la producción al trabajador local. Este, cuya contribución actualmente sostiene las arcas gubernamentales, limitará su consumo y por ende su capacidad tributaria al Gobierno de Puerto Rico. Este asunto toca directamente a nuestro estudiantado, el cual está compuesto por un gran porciento de estudiantes trabajado res que pagan por sus estudios universitarios con lo que generan de sus empleos. Estas reformas atentan en contra del accesoa la educación superior, el consumo y producción local, y la recolección de impuestos ypagas por servicios del cual se sostienen las operaciones públicas”.

El desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico no puede ser parte de una solución para combatir la crisis fiscal ya que la misma es el único motor de instrucción ylicenciamiento laboral, profesional y académico público en el País, advirtieron.

Los estudiantes sostuvieron que la Universidad “debe ser vista como un instrumento que brinde propuestas y soluciones a las situaciones que estamos Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras enfrentando como sociedad y como una inversión para el mismo desarrollo y sostenibilidad económica del país. Eliminar la misma provocaría un golpe grande a la calidad de nuestra fuerza laboral y la sostenibilidad económica de la isla. Es por esto que presentamos nuestra oposición a toda medida que directa o indirectamente afecte el acceso a una educación accesible y de calidad para el pueblo de Puerto Rico”.