Camuy despide al dirigente Tony Valentín

CAMUY – El exjugador de las Grandes Ligas, José ‘Tony’ Valentín, se convirtió en el segundo dirigente despedido de la recién comenzada temporada 2017 del Béisbol Superior Doble A luego de que su equipo, Arenosos de Camuy, decidiera sacarlo de su puesto al caer por segunda ocasión en el fin de semana.

La novena camuyana tuvo una pobre arrancada al perder con marcador 18-14 versus los Montañeses de Utuado el viernes y con pizarra 13-8 ante los Tigres de Hatillo, el sábado. “Hemos tenido una mala arrancada, la serie regular es de 20 juegos y no puedo darme el lujo de esperar mucho. Ahora mismo Tony Valentín se va en una semana para el Clásico Mundial de Béisbol”, sentenció Roberto ‘Pupy’ Rodríguez, apoderado de los Arenosos, en declaraciones escritas.

Junto a Valentín, fueron despedidos todos los integrantes del cuerpo técnico, compuesto por Wilson Reyes, Anthony Valentín, Dalphi Correa, Miguel Torres y Héctor Torres, se informó.

“El ‘pitcheo’ ha dado 19 bases por bolas en dos juegos cuando en el papel debemos tener el mejor ‘pitcheo’ de la sección. No puedo despedir 24 jugadores. Estoy buscando reacción”, expresó el tenedor de la franquicia.

Rodríguez tuvo palabras de elogio para Valentín, quien entró al mando del equipo en el 2016.

Dijo que “Tony Valentín es un caballero de primera, que para su nivel es un tipo súper humilde y bueno para bregar. Me da mucha pena, pero nosotros tenemos otras expectativas del ‘team’. Estoy bien agradecido de Tony y la persona que es”.

Se espera que este domingo, la gerencia de los Arenosos informe su nuevo cuerpo técnico.

Los dos dirigentes despedidos en el primer fin de semana de la Doble A cuentan con experiencia en las Grandes Ligas. El sábado, los Polluelos de Aibonito dejaron fuera a su mentor, Hiram Bocachica.