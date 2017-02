Aviso: DTOP anuncia cambios en el tránsito en fin de semana

SAN JUAN– El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informa desvíos por eventos y actividades en varias carreteras de la isla, este fin de semana.

En el municipio de Guajataca se celebrará el “Guajataca Downhill 2017” a partir de hoy hasta el domingo, 26 de febrero en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. El evento será en la PR-113 entre los kilómetros 8.7 al 7.4, conllevará cierre parcial de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Mientras que el sábado, 25 de febrero tomarán entre los kilómetros 9.9 al 9.1, de igual forma habrá cierre parcial de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el municipio de Lajas se llevará a cabo el “Festival de Ciclismo Lajeño”, este domingo, 26 de febrero en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Saldrán de la PR-315 continuarán por la PR-116, luego doblan a la derecha por la PR-304 para dirigirse a la PR-324, sector Papayo. Doblarán por la PR-323 y concluirán en la PR-116. Conllevará cierre parcial de las carreteras mientras dure el evento.

El domingo, 26 de febrero se realizará la “Ruta del amor y la esperanza” desde el Parque Agroturístico en el municipio de Dorado, en horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.