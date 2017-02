Alegan secretaria DE tiene contrato de $25 mil mensuales para dirigir la agencia

SAN JUAN – El presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves Torres, expresó su indignación y rechazo al contrato de asesoría que supuestamente se le ha otorgado a la secretaria de Educación, Julia Keleher, ascendente a 125 mil dólares, que cubre los meses de febrero a junio del 2017.

“Es inaceptable que una persona que fue nombrada para dirigir el Departamento de Educación, bajo las condiciones establecidas para la posición, exija paga adicional para ejercer las funciones para las cuales fue nombrada. No existe justificación alguna para otorgar 25 mil dólares mensuales a la secretaria, la cual al cabo de un año cobraría 300 mil dólares. Cobraría en un mes lo que gana un maestro al año. Esto la convierte en la Lisa Donahue del DE”, sostuvo Nieves Torres en declaraciones escritas.

Nieves Torres afirmó que “esto es un claro conflicto de intereses que requiere la renuncia a la posición de Secretaria de Educación porque llegó a esa posición con la mentalidad de hacer negocios con la educación, no de servir a la educación Parece que le es más costo efectivo ser consultora y no ser Secretaria. Ha sido el mayor engaño que se le ha hecho al país. Incluso los senadores que la confirmaron fueron engañados porque no estuvo presente esa condición de 25 mil dólares mensuales para ejercer la función de Secretaria de Educación”.

Sostuvo que “todos los funcionarios en distintas posiciones administrativas del DE que apoyaron al gobernador Ricardo Rosselló, deben sentirse traicionados porque el mensaje al País es que no existe ningún puertorriqueño capaz de ejecutar el llamado Plan para Puerto Rico. Parece que quieren cambiar el plan para Puerto Rico por el Plan para Federalizar,” concluyó el líder magisterial.