Acevedo Vilá arrecia ofensiva contra el plebiscito

SAN JUAN – El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá arreció su combatitividad contra el plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico, al enviar una carta al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, en la que cuestiona la constitucionalidad de la papeleta propuesta, anunció el domingo.

“La agenda principal del nuevo gobernador, Ricardo Rosselló, y de su administración es empujar a Puerto Rico hacia la estadidad en medio de su peor crisis fiscal y económica en nuestra historia moderna. Como parte de su agenda se aprobó la Ley 7 del 13 de febrero de 2017, autorizando un plebiscito sobre el futuro político de Puerto Rico”, lee la misiva de la cual el aspirante a presidir el Partido Popular Democrático (PPD) envió copia a los medios de comunicación.

Acevedo Vilá llama la atención de la alegada inconstitucionalidad del contenido de la papeleta de votación y que Sessions, como Titular de Justicia de los Estados Unidos, debe determinar si existe alguna ilegitimidad en el documento, antes del próximo 16 de abril. “Si el Departamento de Justicia de los estados Unidos no toma ninguna acción, el gobierno de Puerto Rico asumirá que la papeleta ha sido validada bajo Ley Pública 113-76, 2014. Como exgobernador le insto a concluir que la papeleta autorizada por la Ley 7 no es compatible con la Constitución, leyes y política de los Restados Unidos”, escribió

En una comunciación a los medios, esbozó que la ley inconstitucionalmente le quita el voto a cientos de miles de puertorriqueños al eliminar de la papeleta todas las versiones de Estado Libre Asociado. Que la alternativa de Estado Libre Asociado Soberano es constitucionalmente válida y representa la aspiración de futuro de miles de estadolibristas, por lo cual excluirla de la papeleta, al igual que excluir la de Estado Libre Asociado Mejorado, es una violación de nuestros derechos constitucionales.

Además, que la definición de Estadidad contenida en la papeleta no cumple con las leyes y política pública de los Estados Unidos al no explicarle y advertirle al pueblo que la Estadidad requiere que el sistema de enseñanza pública y los tribunales se conduzcan en el idioma inglés.

Acevedo Vilá mencionó que la semana pasada “estuve en Washington, D.C. adelantando nuestros objetivos de que se reconozcan nuestros derechos. Esta carta es parte de la estrategia que hemos diseñado y queremos ejecutar en defensa de tus derechos y de la dignidad del Pueblo de Puerto Rico”.