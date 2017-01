Sindicalistas se reúnen con un ayudante del secretario de Asuntos Públicos por Reforma Laboral

LA FORTALEZA – Varios sindicalistas se reunieron el viernes con funcionarios de la Oficina de Asuntos Públicos de La Fortaleza para escuchar su parecer sobre la Reforma Laboral.

“Estuvimos dialogando con ellos, las preocupaciones que tenemos y lo que entendemos es que es nefasto para los trabajadores en el país”, dijo Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA).

Según Irene Maymí, las preocupaciones entre otras son sobre los cambios en la Ley 80 de indemnización por despidos sin justa causa, las enmiendas al Bono de Navidad, la reducción del tiempo que un empleado cobijado bajo la Ley 45 de sindicación de empleados públicos pueda estar reportado bajo el Fondo del Seguro del Estado y el aumento en el periodo probatorio.

“Solamente traíamos las preocupaciones, no hemos acordado nada. Solamente dejamos saber nuestra molestia, porque no ha habido transparencia en el proceso y contrario a lo que se dijo de que iba a haber un diálogo abierto con todos los sectores, aquí no sucedió”, sentenció.

Junto con Irene Maymí se encontraban Los sindicalistas Federico Torres Montalvo y Víctor Villalba. Fueron recibidos por un ayudante del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario.