Senadores Bhatia y Pereira presentan resolución condenando acciones del Presidente Trump

EL CAPITOLIO – El líder del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, junto al senador Miguel Pereira Castillo, radicó el lunes, una Resolución en el Senado para solicitar que se exprese condenando la Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump cuyo objetivo es limitar la entrada de inmigrantes y refugiados a Estados Unidos, violando el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y tratados internacionales.

“La intención del Presidente Trump es contraria a los principios básicos de la democracia y del liderato que por décadas ha ocupado los Estados Unidos con refugiados alrededor del mundo. Desde Puerto Rico y desde el Senado local unimos nuestras voces al rechazo de ciudadanos en los Estados Unidos y a nivel mundial que han condenado la intención totalitaria y represiva recogida en la Orden Ejecutiva de Trump”, expresó el portavoz del PPD y pasado presidente del Senado en declaraciones escritas.

Fundamentado en el juramento de lealtad y cumplimiento que realizan todos los funcionarios públicos a la Constitución de los Estados Unidos, la Resolución condena la orden ejecutiva de Trump, titulada Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into de United States. Los senadores explicaron que rechazan la Orden por ser una violación a los derechos que tienen los residentes legales de Estados Unidos y de Puerto Rico y refugiados debidamente autorizados y que los excluye por ser Musulmanes.

Por otra parte, Bhatia anunció que envió una carta en agradecimiento y felicitación al Presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Anthony Romero, su amigo compañero de estudios, por haber actuado de manera rápida, efectiva y diligente durante el fin de semana para defender a los afectados por la Orden Ejecutiva.

Finalmente, Bhatia exhortó a los ciudadanos a que se unan a la campaña para ayudar a la ACLU a través de su página de internet: www.aclu.org.