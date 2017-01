Rosselló rechaza rumores de préstamo para pagar nómina

BAYAMÓN (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó el viernes, que haya solicitado un préstamo, para pagar la nómina del gobierno en el mes de febrero.

“La contestación es fácil, falso. Totalmente falso, no hay ningún acuerdo que se ha llegado, no hay ninguna negociación que he establecido”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

Rosselló Nevares insistió que se propone lograr que la isla se adentre nuevamente a los mercados.

“Estamos buscando que Puerto Rico tenga acceso a los mercados. No estamos buscando un préstamo que vaya a lacerar al pueblo de Puerto Rico, sí estamos explorando distintas oportunidades que existen para asegurarnos que nosotros podamos continuar gobernando, haciendo las reformas que queremos hacer”, mencionó.