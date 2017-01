Representante urge reunirse con la Superintendente ante incidentes violentos en zona de San Juan

EL CAPITOLIO – El representante del Precinto 4 de San Juan, Víctor Parés Otero urgió el lunes, a las autoridades estatales y municipales a reforzar la seguridad en las áreas de alta incidencia criminal, tras los constantes incidentes que se han suscitado en la zona.

“Es reprochable y condenable los momentos de terror que vivieron los estudiantes en la escuela Evaristo Ribera Chevremont, cerca del residencial Vista Hermosa. Estos criminales no se detienen y no respetan niños, mujeres, ancianos, no respetan la vida de gente inocente. Por eso, es importante destinar más recursos por parte de las autoridades y poner en marcha las medidas necesarias para brindar seguridad, a los residentes y a los estudiantes en las escuelas de la zona”, advirtió el representante.

Parés Otero informó que se comunicó con la oficina de la superintendente, Michelle Hernández de Frayle y le solicitó una reunión urgente para atender la situación en su Precinto.

“Es impostergable atender este asunto que mantiene a nuestros residentes en un estado de inseguridad constante. Queremos buscar alternativas dirigidas a establecer seguridad y protección para nuestros niños y para nuestros constituyentes”, puntualizó el legislador.

Según un video que circuló las redes sociales, una maestra tuvo que colocar a los niños debajo de las mesas mientras ocurrían Fuertes disparos que se escuchaban en el video.

La profesora constantemente les repitió a los alumnos: “manténganse debajo de la mesa, no va a pasar nada”.