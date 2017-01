Radicarán medida para hacer compulsorio cursos de manejo de crisis para maestros

EL CAPITOLIO -El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonzo Vega, anunció el viernes que estará radicando un proyecto de ley el cual busca establecer como requisito de trabajo que todo maestro, adscrito al Departamento de Educación, tenga que tomar unos cursos de capacitación continuos sobre la atención y el manejo de situaciones de crisis con estudiantes dentro del salón de clase.

“La situación acontecida en Corozal, donde una maestra mordió a un niño de educación especial, demuestra, sin lugar a dudas, que resulta imperativo que el Departamento de Educación desarrolle e implemente un plan a corto y largo plazo para establecer talleres de capacitación continuos para el personal docente, con el objetivo primordial de que estos conozcan cómo atender efectivamente cualquier manifestación de crisis en un estudiante. No podemos reaccionar sin conocimiento, por eso tenemos que brindarle a nuestros maestros las herramientas para que manejen cualquier crisis con los estudiantes”, señaló el también presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes en declaraciones escritas.

La iniciativa del representante por acumulación surge a raíz del incidente reportado el jueves, en donde una maestra de Kindergarten en Corozal supuestamente mordió a un estudiante de cinco años en el brazo para “quitárselo de encima”.

“El maestro tiene que estar preparado para lidiar con crisis en un estudiante, independientemente si el mismo cursa estudios en la corriente de educación especial o no. Para evitar que incidentes tan lamentable como este se repitan en el futuro, es importante que el Departamento imparta estos cursos o talleres de capacitación y adiestramiento de manera compulsoria a todos los maestros, no sólo a aquellos que estén certificados como maestros de educación especial así también como al personal no docente del Departamento que tenga presencia constante en la comunidad escolar”, agregó Alonzo Vega.

Por otra parte, el representante novoprogresista adelantó que estará radicando una resolución para investigar los protocolos utilizados en el Departamento de Educación para lidiar con este tipo de crisis.