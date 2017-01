Modifican indulto concedido por García Padilla contra Jeremy Ruiz Tomassini

LA FORTALEZA – El principal asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, licenciado Alfonzo Orona dijo el martes, que al joven indultado Jeremy Ruiz Tomassini se le consideró extender las condiciones de su libertad para que pueda cumplir con una de las condiciones estipuladas.

“El indultado no cumplió con los requisitos de estas terapias”, dijo Orona en conferencia de prensa.

Orona aseguró que el gobernador Rosselló Nevares modificó el indulto y concedió nueve meses adicionales para que el indultado pueda completar las terapias relacionadas con el udo y abuso de sustancias controladas.

“Entendemos que, ya que ha cumplido a cabalidad las condiciones, se le debe otorgar un término adicional para que cumpla con esta última condición”, dijo el abogado.

El pasado 24 de enero de 2016, el entonces gobernador, Alejandro García Padilla emitió un indulto a Jeremy Ruiz Tomassini, Indulto 1-2016 con algunas condiciones para su indulto. Entre estas condiciones, Ruiz Tomassini debió tomar unas terapias y eventual tratamiento sicológico.

Según Orona, entre los acuerdos cumplidos, el joven completó sus estudios para obtener el diploma de cuarto año de escuela superior, actualmente posee un trabajo estable en el municipio de Aguadilla, y ha salido negativo en las pruebas toxicológicas.

Por su parte, la licenciada Shadiff Repullo, representante legal de Jeremy Ruiz Tomassini, reaccionó con relación a la determinación del gobernador Ricardo Rosselló.

“Jeremy cumplió con todos los requisitos impuestos por la Junta de Libertad Bajo Palabra. En todas las ocasiones arrojó negativo en las pruebas de dopaje y mientras estuvo confinado hizo el curso compulsorio en la cárcel, del que fue dado de alta. Es el mismo que se le ofrecía en el exterior. En el caso de las terapias, una vez en libertad, cabe preguntarse cómo pretenden que acuda a cada cita cuando sus recursos son limitados y el mismo sistema restringió su habilidad de manejar porque le quitaron su licencia de conducir al momento de ser arrestado. Su licencia no ha sido devuelta. Le siguen pidiendo evidencia de no adicción a una persona que por dos años ha dado negativo a uso de drogas y que se graduó del curso en la cárcel. Es súper injusto. La nueva administración tiene la oportunidad perfecta de demostrar que cree en la rehabilitación y no en la persecución de una persona que claramente está arrepentida y no dirigir sus limitados recursos a una persona que ha demostrado no ser usuario”, dijo la licenciada Repullo en declaraciones escritas.

Ruiz Tomassini fue ingresado en octubre de 2014 a la cárcel Guerrero en Aguadilla por el delito de posesión de marihuana en un área recreativa, en violación al Artículo 411 de la Ley de Sustancias Controladas.