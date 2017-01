Más de un millón de personas marcharon en EE.UU. contra Trump, y eso sin contar Washington

(CNN) – Más de un millón de personas tomaron las calles de Estados Unidos para protestar contra Donald Trump el día después de su toma de posesión. Y eso no incluye a los muchos miles que participaron en el evento principal -la Marcha de las Mujeres en Washington- para el cual no había estimados oficiales de asistencia.

CNN no hizo sus propias estimaciones de asistencia, pero compiló estimados oficiales de las fuerzas del orden para muchas de las “marchas hermanas” alrededor del país que atrajeron a grandes audiencias. También hubo marchas en ciudades alrededor del mundo.

La Marcha de las Mujeres en cifras

Chicago: 125.000, según estimaciones de la policía reportadas por Reuters

Seattle: 120.000, según estimaciones de la policía reportadas por KOMO News

Boston: de 120.000 a 125.000, según un análisis aéreo de la policía de Boston

Nueva York: 100.000, según estimaciones de la policía

Los Ángeles: 100.000, según estimaciones de la policía

St. Paul, Minnesota: de 90.000 a 100.000, según estimaciones de la policía

Madison, Wisconsin: de 75.000 a 10.000, según estimaciones de la policía

Portland: 70.000, según estimaciones de la Oficina de Bomberos de Portland reportadas por The Oregonian

Atlanta: 60.000, según estimaciones de la policía

Oakland: 60.000, según estimaciones de la policía

San Diego: 40.000, según estimaciones de la policía

Austin, Texas: 40.000, según estimaciones de la policía reportadas por KEYE

Houston: 20.000, según estimaciones de la policía

Sacramento: 20.000, según estimaciones de la policía reportadas por Sacramento Bee

St. Louis: de 11.000 a 13.000, según estimaciones de la policía reportadas por St. Louis Post-Dispatch

Total: más de 1 millón + Denver (sin comentarios de la policía) + Washington + manifestantes en otras ciudades del mundo que no son incluidas en esta cuenta

Los manifestantes planearon eventos en muchas ciudades fuera de la capital del país. CNN revisó reportes de medios que citaban cifras de las fuerzas del orden en muchas de esas ciudades.

El tamaño de las multitudes se volvió un problema el sábado en Washington cuando Trump visitó la CIA y en sus comentarios a los empleados de la dependencia acusó a una organización de noticias sin nombre de tergiversar la asistencia a su propia toma de posesión.

“Tuvimos un gran campo lleno de gente”, dijo en la agencia de inteligencia. “Ustedes lo vieron. Atestado. Despierto esta mañana, sintonizo una de las cadenas, y ellos muestran un campo vacío. Y yo como, esperen un minuto. Di un discurso. Me asomé, el campo estaba, parecía un millón, un millón y medio de personas. Ellos mostraron un campo en el que prácticamente no había nadie. Y dijeron ‘Donald trump no convocó a tantos'”, dijo el presidente.

“Honestamente se veía como un millón y medio de personas, lo que sea, así fue, pero llegaba hasta el Monumento a Washington y sintonizo, por error, llego a esta cadena, y mostraba un campo vacío. Dijeron que convocamos a 250.00 personas. Ahora, eso no está mal. pero es mentira”, dijo.

No estaba claro a que cadena se refería Trump. CNN no reportó un tamaño específico de la multitud dado que no ha habido estimación oficial.

Más tarde, el secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer hizo un reclamo a la prensa política por reportar sobre el tamaño de la multitud. El Servicio de Parques Nacionales, que se encarga del National Mall, recibió la orden del Congreso de no ofrecer estimados sobre el tamaño de la audiencia.

“Esta fue la mayor audiencia que alguna vez atestiguó una toma de posesión, punto”, dijo Spicer, aunque la evidencia sugiere otra cosa.

Fotos de la toma de posesión en comparación con la de Barack Obama en 2009, así como otras de la Marcha de las Mujeres, sugieren que el presidente atrajo a una menor audiencia, aunque podría haber otras razones, incluyendo un perímetro de seguridad más estrecho para la toma de posesión que no estaba operando el sábado durante la Marcha de las Mujeres, además de los manifestantes que el viernes obstruyeron puntos de acceso a la ceremonia de toma de posesión y la ruta del desfile.