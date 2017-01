Listo el VSJ para recibir a miles para las Fiestas de la Calle San Sebastián

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó el domingo toda la logística de la edición 2017 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, las que por decisión de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (AVISAJ) estarán dedicadas a la teatrera y educadora Maritza Pérez Otero.

La portavoz de AVISAJ, Janice Petrovich, manifestó que Pérez Otero “es de una familia de Manatí, pero adoptó al Viejo San Juan hacen más de 40 años y allí ha sido el centro de entrenamiento de muchos artistas importantes que hoy tenemos aquí en Puerto Rico y muchos otros profesionales. Maritza es escritora de piezas de teatro, productora… Es una persona enteramente dedicada a los jóvenes y al área de teatro. A nosotros nos da mucho placer recomendar a la Alcaldesa esta dedicatoria de esta vecina, y dedicada artista, quien se sorprendió”.

De otro lado, Cruz Soto, abundó que el cartel de las Fiestas de este año es una obra del artista Tulio Iglesia.

En relación a la logística del evento, se indicó que trabajarán un total de 2,640 personas entre los empleados municipales, voluntarios y contratistas. El municipio contará con la colaboración de 22 agencias estatales y seis agencias federales. Aparte de la activación de 650 policías municipales y la unidad marina, se unirán para prestar vigilancia unos 800 agentes estatales y 225 ujieres de seguridad.

De ocurrir alguna emergencia, habrá disponible seis salas de atención médica ubicadas en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de La Perla, el Museo de Arte de San Juan, la Casa Alcaldía, el Arzobispado de San Juan, el Hospital rodante de ASEM y la sala municipal de atención integrada para atender casos de violencia de género o agresión sexual.

Asimismo, habrá ocho estaciones de paramédicos ubicadas en las plazas, en el área de abordaje en el Capitolio, en el Hiram Bithorn y en la Estación del Sagrado Corazón.

La expectativa de la alcaldesa es que unas 800,000 personas participen del evento. Unas 125 guaguas han sido contratadas por el Municipio para transportar a los asistentes desde el Estadio Hiram Bithorn y desde la Estación del Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta el Viejo San Juan, y los boletos tendrán un costo de $2 por el viaje ida y vuelta. El estacionamiento en el Estadio Hiram Bithorn tendrá un costo de $7 e incluye un boleto ida y vuelta en las guaguas. También las personas podrán estacionarse en las inmediaciones del antiguo Departamento de Salud en Santurce a un costo de $20, y desde allí podrá ser transportado en guaguas hasta el Viejo San Juan.

Los viajes hacia el Viejo San Juan el jueves y viernes serán de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., el sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y el domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. A su vez, la transportación de regreso el jueves y viernes y sábado funcionara hasta la 1:00 a.m., y el domingo hasta las 11:00 p.m.

Cruz Soto abundó que las tarimas finalizaran las presentaciones a las 11 p.m. el jueves, viernes y sábado. Y a las 10:00 p.m. el domingo. Los negocios estarán operando sin restricciones hasta la medianoche del jueves, viernes y sábado; y hasta las 10:00 p.m. el domingo.

De hecho, la ejecutiva municipal dijo que para este año aumentaron el monto de las multas que se imponen a los comercios que violen la regulación de cierre.

En otros aspectos, Cruz Soto, precisó a CyberNews que este año el municipio ha invertido alrededor de $400,000, lo que representa una reducción de $300,000. Entre los auspiciadores están Medalla de Puerto Rico, Coca Cola, AT&T, Integrand, la Universidad Interamericana, Bounty, El Vocero, Suiza Puerto Rico y el Banco Popular.

Los artistas que participaran del evento son Fiel a la Vega, Algarete, Millo Torres y el Tercer Planeta, Yolandita, Tego Calderón, Víctor Manuelle, Plena Libre, Pirulo y la Tribu, Gilberto Santa Rosa, Milly Quezada, Lucecita Benítez, La India, Andy Montañez, Tribu Abrante, entre otros.