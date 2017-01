Las llaves de la Casa Blanca, en manos de un ‘outsider’

POR MARIANA ESCOBAR ROLDÁN

Si algo tienen en común los últimos dos ocupantes de la Casa Blanca es que defienden con las entrañas el sueño americano que un día construyeron sus antepasados cuando cruzaron el Atlántico.

Barack, el padre de Barack Hussein Obama, llegó a Hawai desde Kenia para convertirse en abogado, mientras los abuelos paternos de Donald J. Trump eran alemanes y los maternos, escoceses. Pero sus visiones sobre la migración distan significativamente.

Entre las promesas bandera de Obama estuvo tramitar una reforma migratoria para resolver la situación de 11,3 millones de indocumentados que se encuentran en ese país. La negativa de un Congreso mayoritariamente republicano y reacio a ablandar la reacción estatal contra ese fenómeno, lo impidieron.

Trump, en cambio, hizo de la inmigración ilegal un tema de su campaña presidencial, generando titulares con comentarios polémicos sobre sus planes de reforma. Con un Congreso de mayoría republicana tiene vía para mover propuestas como prohibir temporalmente a todos los musulmanes la entrada a EE. UU., poner fin a la política de otorgar la ciudadanía a los hijos nacidos de inmigrantes indocumentados y hasta construir un muro en la frontera con México. De sus ideas sobre la inmigración en adelante, al demócrata, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, y al republicano, la primera estrella de televisión que ocupa la presidencia del país, los separan un mar de diferencias.

“Obama, de tono conciliador, pasará a la historia como un presidente de éxito, y también como un Nobel de promesas que al menos procuró detener intervenciones militares en Siria y Libia”, destaca Cristian Rojas, internacionalista de La Sabana, y augura que Trump, en medio de incertidumbres, parece tener todos los ingredientes para ser un mandatario de polémicas y mano dura.

Obama

Origen

Nació: el 4 de agosto de 1961 en Honolulu

Religión: Protestante

Patrimonio: Entre 1.85 y 6.88 millones de dólares

Educación: Administrador de la Universidad de Columbia (1983) y abogado de Harvard (1991)

Familia

Casado con Michelle Obama (1992), con quien tuvo a Malia Obama (1998) y a Sasha Obama (2001)

Convicciones

Aborto: fuertemente de acuerdo

Matrimonio igualitario: de acuerdo

Dios en la esfera pública: de acuerdo

Marihuana como droga iniciadora: en desacuerdo

Impuestos más altos para los ricos: de acuerdo

Privatizar la seguridad social: fuertemente en desacuerdo

Expandir el libre comercio: de acuerdo

Lazos cruciales

Con México: Estable

Con Rusia: Inestable

Con China: Estable

Uso de las armas

Según Emilio Viano, catedrático American University

Quiso prohibir las armas de asalto semiautomáticas y obligar a la verificación de antecedentes. Sin embargo, la propuesta fue derrotada en el Senado en 2013. “Fue un desacierto y un error de voluntad”.

Experiencia en política

Senador (2005-2008), presidente de Estados Unidos (2009-2016)

Twitter

80.5 millones de seguidores

Relación con medios

Según Germán Ortiz, director del Observatorio Libertad de Prensa U. Rosario

“Aunque en su gobierno hubo pérdida de empleos, más de 3 millones de inmigrantes expulsados y promesas incumplidas, su simpatía le garantizó que los medios lo pintaran como un hombre jovial, con grandes logros democráticos para el país”.

El cambio climático

Hizo de la reducción de gases de efecto invernadero una propuesta de campaña. Firmó y ratificó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

Los afroamericanos

“Hay muy pocos afroamericanos en este país que no han tenido la experiencia de ser seguidos cuando estaban de compras en un gran almacén. Eso me incluye a mí”. Barack Obama, 2013

El racismo

Según José Gabilondo, Universidad de La Florida

“Al ser un líder afroamericano, ayudó a catalizar la crispación racial que hay, pero no pudo dar espacios para que se encontraran dos sectores muy opuestos: los muy liberales y los mayoritariamente blancos, que miran a este país de tantos colores con pánico”.

Cuba

Dijo Iroel Sánchez, académico castrista

El restablecimiento de las relaciones con la isla fue el resultado más significativo de su política exterior. Aunque visitó La Habana y terminó con política de Pies mojados/pies secos, “no logró el consenso político para terminar con Guantánamo y dar fin al embargo”.

Los libros

“En los albores del siglo XXI, donde el conocimiento es literalmente poder, donde abre las puertas de la oportunidad y el éxito, todos tenemos responsabilidades para inculcar en nuestros hijos un amor de la lectura”. Barack Obama, 2013.

Trump

Origen:

Nació: el 14 de julio de 1946 en Nueva York

Religión: Protestante

Patrimonio: 4.100 millones de dólares

Educación: Economista y antropólogo de la Universidad de Pensilvania (1968)

Familia

Casado con Ivana Trump (1977-1992), con quien tuvo a Donald Trump Jr. (1977), Ivanka Trump (1981) y Eric Trump (1984); también con Marla Maples (1993-1999), con quien tuvo a Tiffany Trump (1993), y con Melania Trump (2005-actualidad), con quien tuvo a Barron Trump (2008)

Convicciones

Aborto: en desacuerdo

Matrimonio igualitario: de acuerdo

Dios en la esfera pública: fuertemente de acuerdo

Marihuana como droga iniciadora: en desacuerdo

Impuestos más altos para los ricos: en desacuerdo

Privatizar la seguridad social: de acuerdo

Expandir el libre comercio: fuertemente en desacuerdo

Lazos cruciales

Con México: Inestable

Con Rusia: Estable

Con China: Inestable

Uso de las armas

Privilegia la posesiónde armas por encima del control. Indicó que los poseedores de armas evitan un millón de crímenes al año.

Experiencia en política

Ninguna

Twitter

19,8 millones de seguidores

Relación con los medios

Según Germán Ortiz, director Observatorio Libertad de Prensa U. Rosario

“En un principio, los medios lo veían como a un monigote con salidas desaforadas, a quien la gente sintonizaba por sus barbaridades. Luego, los medios cayeron en su trampa y todo lo que él decía se volvió motivo de cubrimiento, sin percatarse que más tarde los atacaría”.

El cambio climático

Lo califica como un “mito creado por los chinos para hacer la fabricación estadounidense no competitiva”.

Los afroamericanos

“Un negro bien educado tiene una tremenda ventaja sobre un blanco bien educado en términos del mercado de trabajo”. Donald Trump, 2011

El racismo

“Bueno, ya sabes, cuando se trata de racismo y racistas, yo soy la persona menos racista que existe”, dijo en 2001. Las fracturas que generó en campaña a nivel racial le dieron la victoria electoral, según José Gabilondo.

Cuba

“El concepto de la apertura con Cuba está bien”, dijo en 2015, y agregó: “pero deberíamos haber hecho un mejor trato”. En 2016 afirmó que iba a deshacer algunos esfuerzos de normalización si el Gobierno cubano no concede a su pueblo más libertad.

Los libros

Dijo en una entrevista al Washington Post en 2016 que no necesita leer extensamente porque alcanza las decisiones correctas “con muy poco conocimiento, aparte del conocimiento que yo tenía, más las palabras y el sentido común”.