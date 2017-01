Keleher le da las gracias al Senado por confirmarla y dice demostrará que puede mejorar el sistema de educación

SAN JUAN – La recién confirmada secretaria de Educación, doctora Julia Keleher, agradeció el jueves, mediante una comunicación escrita, a todos los senadores quienes tuvieron ante su consideración su confirmación al cargo.

“Quiero agradecer el respaldo del Senado de Puerto Rico, a esos hombres y mujeres de todos los partidos, que me respaldaron. Igualmente, mis respetos a los tres Legisladores que votaron en contra de mi confirmación pues, si yo estuviese en su lugar y no estuviera convencida de algo, haría exactamente lo que ellos hicieron”, aseguró la doctora Keleher en declaraciones escritas.

“Ahora el reto que tengo es demostrarles a todos que realizaré todo lo que sea necesario y pondré todas mis fuerzas y mi corazón en mejorar el sistema de educación de este País teniendo como prioridad el bienestar de todos los niños y niñas de Puerto Rico”, agregó.

Explicó que, en su misiva a los senadores, añadió su satisfacción al recibir el insumo, consejos, sugerencias y la mejor voluntad para trabajar en equipo por parte de un grupo de estos Legisladores.

“Tengo en agenda, para las próximas semanas reunirme con todos y cada uno de los Senadores a quienes aún no he tenido el placer de conocer, así como con los Representantes. Creo fiel y firmemente en el trabajo en equipo. Me siento capacitada para ejercer la posición que me han delegado, pero estoy clara de que sola no podré alcanzar mis metas ni las de todos los que laboramos en el Departamento de Educación. Así que, sus aportaciones, así como la de maestros, directores, padres, estudiantes y todos los que laboran aquí, serán vitales para lograr el propósito que todos queremos: estudiantes aplicados, exitosos y felices”, apuntó la titular de Educación.