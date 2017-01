Gobernador no ve como JCF se pueda negar a solicitud para extender plazos de plan fiscal y moratoria

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves, que no ve forma en que la Junta de Control Fiscal no acepte ampliar el plazo para presentar el plan fiscal y extender la moratoria de demandas.

“Pedir más tiempo y que lo concedan les conviene a todos. Vamos a asumir que el plan se certifica el 31 de enero, entonces la moratoria expira el 15 de febrero. Por lo tanto, tendríamos 15 días solamente para renegociar términos en buena fe con 19 acreedores. Hacerlo en 15 días con un plan fiscal que tal vez no esté tan detallado, sería un detrimento, porque dificulto que se pueda dar esa negociación en buena fe en tan solo 15 días. Y si el paso subsiguiente es ir a la quiebra (como parte del Título 3 de la Ley PROMESA), la corte siempre va a preguntar cuáles fueron los esfuerzos de buena fe y si lo que la Junta de Control Fiscal tiene para enseñar es que solamente tuvieron 15 días para renegociar términos en buena fe, va a ser bien difícil convencer a un juez de que verdaderamente se hicieron los esfuerzos”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

“Esta solicitud está para los mejores intereses de todo el mundo y francamente no he encontrado una justificación para no hacerlo”, añadió.

Rosselló Nevares, a través de su portavoz ante la Junta de Control Fiscal, Elia Sánchez, solicitó mediante carta una extensión de 45 días al plazo para entregar el plan fiscal que se supone sea para el 31 de enero. Además, pidió que la JCF solicite la extensión la moratoria en los litigios que vence el 15 de febrero, hasta el primero de mayo.

De otra parte, el gobernador mencionó que en un análisis que hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se encontró otra partida en la que se pueden reducir gastos. Se refería a los contratos de compras, que según el estimado de Rosselló Nevares los ahorros serían de 27 millones de dólares adicionales.

A estos efectos, se hará una nueva orden ejecutiva para incluir dicha partida en la reducción de gastos.