Facebook, Apple y Google se enfrentan a Trump por medidas migratorias

Líderes de las firmas tecnológicas expresaron su apoyo a los inmigrantes y refugiados.

Donald Trump decretó, el pasado viernes, que se prohibía el ingreso durante 120 días a Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Estas medidas tienen un impacto significativo en el sector tecnológico. Silicon Valley emplea a miles de inmigrantes. Solo en la bahía de San Francisco hay 250.000 musulmanes, según el Centro de Relaciones Estadounidense-islámicas. Tras el anuncio, los líderes de las compañías tecnológicas más relevantes han expresado su postura con relación a las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El rechazo ha sido generalizado. Estas han sido las posturas de las cabezas de las principales compañías del sector de la tecnología en EE. UU.

Mark Zuckerberg, presidente de Facebook: “Me preocupa el impacto de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Cabe recordar que este es un país construido por inmigrantes. Debemos asegurar la seguridad de este país, pero debemos enfocarnos en las personas que realmente supongan una amenaza”.

Sundar Pichai, presidente de Google: “Nos indispone el posible impacto de esta orden ejecutiva y de cualquier otra propuesta que restringa la libertad de los empleados de la compañía y de sus familias, y que cree barreras a la llegada de grandes talentos. Es doloroso ver el costo personal de esta orden ejecutiva en nuestros colegas”.

Sergey Brin, cofundador de Google: asistió a la protesta en contra de las medidas migratorias llevada a cabo en el aeropuerto de San Francisco. “Estoy aquí porque soy un refugiado”, afirmó.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft: “Como inmigrante y como director ejecutivo de esta compañía, he visto el impacto positivo que los inmigrantes han tenido en Microsoft, en Estados Unidos y en el mundo. Seguiremos siendo defensores de los inmigrantes”.

Brad Smith, presidente de Microsoft: “Creemos que las políticas migratorias pueden y deben proteger a la ciudadanía sin sacrificar la libertad de expresión y de confesión religiosa. También creemos en la importancia de proteger refugiados legítimos cuyas vidas pueden estar en juego”.

Tim Cook, presidente de Apple: “Comparto las preocupaciones referentes a las políticas migratorias ordenadas por el presidente Trump. No son medidas con las que estemos de acuerdo. Brindaremos asistencia legal a cualquier empleado afectado por estas decisiones”.

Travis Kalaniv, presidente de Uber: “En Uber creemos en siempre luchar por lo que es correcto. Hoy necesitamos su ayuda para apoyar a los socios-conductores que puedan ser afectados por el injusto decreto migratorio del presidente Trump. Vamos a proveer asesoría legal a los socios-conductores que estén intentando regresar a los Estados Unidos de América. Crearemos un fondo de defensa legal de 3 millones de dólares para ayudar a los socios-conductores con servicios de inmigración y traducción”.

Reed Hastings, presidente de Netflix: “Las acciones de Trump están golpeando a los empleados de la compañía en todo el mundo y son tan antiestadounidenses que nos duelen a todos. Lo peor es que esas medidas ahondarán la inseguridad en Estados Unidos. Ha sido una semana triste. Es hora de unir nuestras fuerzas para proteger los valores de libertad y oportunidad en el país”.

Brian Chesky, presidente de Airbnb: “Proveeremos alojamiento gratuito a los refugiados y a cualquiera que no pueda ingresar a Estados Unidos. Cerrar puertas divide al país. Encontremos formas de conectar a la gente, no de separarlos”.

Elon Musk, presidente de Tesla: “Las políticas migratorias de Trump no son la mejor forma de afrontar los desafíos de la nación. Esta afectando a personas que no han obrado mal y no merecen ser rechazados”.

Jack Dorsey, presidente de Twitter: “Twitter está construido con inmigrantes de todas las religiones. Los apoyaremos siempre. El 11 por ciento de los inmigrantes sirios son dueños de empresas en los Estados Unidos”.

Sam Altman, presidente de Y Combinator: “Debemos rechazar las medidas de Trump o nuestro silencio legitimará acciones que vulneren nuestros derechos. Esta administración ya ha demostrado poco respeto por la primera enmienda de la Constitución”.

