El emotivo discurso del actor de ‘Stranger Things’ que hizo poner de pie al público en los premios SAG

(CNN) – El reparto de la serie Stranger Things fue uno de los ganadores en la noche de los premios SAG y la estrella David Harbour usó ese momento para dar un discurso que hizo poner de pie a algunos de los actores asistentes a la gala de premiación.

Harbour, que interpreta al jefe Jim Hopper en la serie original de Netflix, habló por sus compañeros cuando se tomaron el escenario al aceptar su premio a Mejor Elenco en serie de drama.

“Este es un premio de ustedes, que se toman en serio su oficio y creen seriamente, como yo, que una gran actuación puede cambiar el mundo”, dijo Harbour.

“Es un grito de guerra a nuestros compañeros artesanos y a las mujeres para ir más allá y, a través del arte, luchar contra el miedo, el egocentrismo y la exclusividad de nuestra cultura predominantemente narcisista”, dijo Harbour. “Y a través de nuestro arte, cultivar una sociedad más empática y comprensible, revelando verdades íntimas que puedan servir como recordatorio contundente a la gente que se sienta rota, asustada o cansada, de que no están solos”.

Las palabras de Harbour hicieron que su coestrella Winona Ryder reaccionara levantara su puño en el aire.

“Estamos unidos pues todos somos seres humanos, y estamos todos juntos en este horrible, doloroso, alegre, emocionante y misterioso viaje que es estar vivos”, añadió Harbour.

El actor finalizó su discurso con un llamado a la acción en lo que ya era una noche políticamente cargada.

“Ahora, mientras actuamos en Stranger Things, ahuyentaremos matones, protegeremos a los raros y a los marginados —a aquellos que no tienen casas— superaremos las mentiras y cazaremos monstruos. Y cuando estemos perdidos en medio de la hipocresía y la violencia casual de ciertos individuos e instituciones, golpearemos a algunos en la cara si quieren destruir a un débil o a un marginado como lo hace el jefe Hopper, y lo haremos de todo corazón, con el alma, con el corazón y con alegría”, añadió.

La estrella de la serie Hidden Figures, Taraji P. Henson, saludó desde la multitud. La actriz Courtney B. Vance de la serie The People v. O.J. Simpson, se paró de su asiento. Y Lea DeLaria, de Orange is the New Black, celebró las palabras de Harbour levantando sus dos manos.

“Les agradecemos por su responsabilidad”, agregó Harbour.

Hablando después tras bambalinas, Harbour dijo que aunque el reparto no esperaba ganar el premio, él escribió su discurso porque “es malo improvisando”.

“No quería subir allí sin tener nada que decir”, aseguró el actor, añadiendo que el discurso tenía “muchas repeticiones”.

“He tenido muchos sentimientos y pensamientos esta última semana y quería expresarlos de alguna manera que tuviera que ver de alguna manera con nuestro arte”, dijo haciendo referencia a varios decretos del presidente Donald Trump, sin mencionar su nombre.

Minutos después del discurso de Harbour, la animada reacción de Winona Ryder en el escenario, llamó la atención de muchos en internet.

Harbour dijo que “no vio su reacción”, pero afirmó que les presentó antes el discurso de aceptación a algunos de sus compañeros.

“Les agradecí mucho sus comentarios”, dijo.

Stranger Things derrotó a otras series como Game of Thrones, Westworld, Downton Abbey y The Crown, en la categoría de actuación grupal.