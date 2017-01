Despedirán 300 empleados en el Municipio de Ponce

Despidos por falta de dinero. Aproximadamente 300 trabajadores adscritos a diferentes dependencias del Municipio Autónomo de Ponce recibirán cartas de cesantía mañana martes, 31 de enero, debido a que “no hay chavos para pagarles” a partir de febrero, aseguraron al legislador municipal Luis M. Irizarry Pabón varias fuentes con conocimiento del proceso interno.

Irizarry Pabón advirtió a los empleados municipales de Ponce que se mantengan informados con sus supervisores sobre la posibilidad de que su último día de trabajo sea mañana martes.

“Ya hicieron las cartas para entregarlas mañana. No hay dinero para pagar el salario. Son como 300 los que botarán”, dijo Irizarry Pabón al hacer la denuncia pública.

El portavoz de la delegación del PPD en la Legislatura Municipal de Ponce lamentó que ni siquiera ese cuerpo legislativo fuera informado sobre el plan de despidos de la alcaldesa María E. Meléndez Altieri.

“Puede que me contradigan, pero esto no aguanta más, lamentablemente”, expresó. Como es de conocimiento general, los empleados regulares bajo la administración de Meléndez Altieri han visto reducida su jornada laboral ante la crisis que enfrenta el Municipio de Ponce desde que la

alcaldesa del PNP asumió su dirección en el 2009. Muchos de esos empleados han debido buscarse otros modos de ganarse el sustento “y cuadrar su ingreso personal”.

Además de la reducción en el horario de trabajo, los empleados ponceños también han denunciado que las aportaciones que el Municipio debe hacer al Sistema de Retiro, Seguro Social, entre otros, no se han

hecho lo que les ha afectado.