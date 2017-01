Criollos se enfocan en la postemporada

CAGUAS – Los Criollos de Caguas se tirarán al terreno del estadio Yldefonso Solá Morales el lunes a las 6:00 de la tarde en su primera práctica del año 2017, rumbo a la postemporada de la pelota invernal, pautada para comenzar el martes.

Caguas, que cerró la fase regular en el tercer puesto del torneo, enfrentará en la serie semifinal a los Indios de Mayagüez, equipo con el que jugaron para 5-5.

La sesión de entrenamiento, a cargo del dirigente Luis Matos, será un repaso de lo acontecido en la temporada regular y una antesala de la penúltima etapa del torneo. La semifinal se jugará a un máximo de siete partidos.

“Vamos a hacer un retoque de todo lo que hemos hecho durante el año. Es como un ‘spring trainning’ en un día. No va a hacer tan largo, pero tocas base en todo. En el ‘infield’, el ‘pitcheo’, las jugadas defensivas, hablar de cómo terminamos la temporada regular”, explicó Matos en declaraciones escritas.

El mentor enfatizó en la importancia de jugar con buena defensa durante la serie. El equipo cagüeño acumuló la mayor cantidad de errores en la fase regular, con 42, cinco de los cuales fueron frente a los Indios.

“Sabemos que si cogemos la bola vamos a ganar. Las estadísticas lo dicen y ese será el mensaje. Es simple, no hay que hacer de más, no hay que lanzar diferente, no hay que batear diferente. El mensaje es coger la bola, jugar buena defensa, con buen corrido de base. Eso nos lleva al campeonato”, aseguró el dirigente.

Matos vio con buenos ojos la firma del primera base Rubén Gotay, seleccionado en el sorteo del equipo eliminado, Tiburones de Aguadilla. Frente a Mayagüez, su promedio ofensivo fue de .300 (30-9).

“Consideramos tenemos un equipo completo con la adición de Rubén Gotay, esperamos mantener el ‘bullpen’ fuerte, como siempre ha estado, y que Ángel Ortega siga haciendo el trabajo como lo ha hecho en los últimos dos juegos en el campocorto. No es fácil venir desde los Estados Unidos y venir a ocupar esa posición. Nosotros confiamos en él y sabemos que su defensa de él es un plus para el equipo”, puntualizó.