Condenado a muerte el asesino racista de Charleston

El joven blanco Dylann Roof mató a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston en 2015

Dylann Roof, el supremacista blanco de 22 años que asesinó a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur), ha sido condenado a muerte este martes. El jurado, que el mes pasado declaró culpable a Roof por crímenes de odio, tomó de manera unánime esta decisión.

Desde el mes de junio de 2015 — cuando Roof entró en la Iglesia Emanuel de Charleston, rezó junto a varios afroamericanos durante un estudio bíblico, se levantó y mató a tiros a nueve de ellos –, el futuro del joven se batía entre la pena de muerte o la cadena perpetua. Tras tres horas de reflexión, el jurado optó por el castigo capital. Según detalla el diario The New York Times, Roof no se inmutó al escuchar la decisión.

Los familiares de Roof, que tras la masacre comunicaron sus condolencias a las familias de las víctimas, escribieron en un comunicado que “sufrirán” durante el resto de sus vidas por no conocer la causa del “ataque horrible que causó tanto daño a mucha gente buena”.

Al margen del dolor de su familia, Roof afrontó el juicio, que comenzó en diciembre de 2016, con pasividad y sin remordimiento. Tras numerosas comparecencias, el joven racista no desveló muchos detalles sobre el porqué de sus acciones, que como había escrito en un manifiesto encontrado durante la investigación, calificó de necesarias. Roof tampoco pidió ayuda para su proceso judicial: prescindió de sus abogados en la fase final del juicio, en la que decidió defenderse a sí mismo, y no solicitó la presencia de ningún testigo.

A pesar de las apelaciones de los abogados al estado emocional y psicológico del joven y de su corta edad, el jurado optó por imponer la pena capital. Los familiares de las víctimas, que a lo largo del proceso judicial intervinieron para recordar a sus seres queridos, también pidieron evitar la pena capital para Roof al que, a los pocos días de la matanza, ya dijeron haber perdonado.

Además de este juicio federal, Roof se enfrenta a la pena capital en un proceso paralelo en el sistema judicial estatal de Carolina del Sur.