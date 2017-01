Claves para entender si aplica ‘abandono de cargo’ a Maduro

Juristas creen que recurso de la Asamblea no se circunscribe a la presencia física del mandatario.

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró el lunes que el presidente Nicolás Maduro abandonó su cargo y aseguró que este no cumple sus funciones y debe ser reemplazado a partir de unas prontas elecciones presidenciales.

La decisión ha generado controversia no solo por el limbo político en el que queda el país, sino por la interpretación de la noción de “abandono”.

(Le puede interesar: ¿Tendrá efectos la medida de la Asamblea contra Maduro?/Análisis)

Los juristas Román Duque Corredor (exmagistrado del Tribunal Supremo) y Laura Louza (de la ONG Acceso a la Justicia) admiten que la interpretación es amplia, pero no representa un quebrantamiento de la Constitución, pues busca abrir camino a la vía electoral para elegir un nuevo presidente. Esa posibilidad fue negada de plano este martesr por el propio mandatario, que calificó la tentativa como un “golpe de Estado”.

¿La AN puede declarar el abandonó de cargo del presidente Maduro?

El artículo 233 de la Constitución establece que la “falta absoluta” de Presidente de la República viene dada por su muerte, su renuncia, incapacidad mental o física certificada, perder un referéndum revocatorio y “el abandono del cargo, declarado como tal por la AN”. No da mayores detalles sobre en qué consiste, pero sí señala que ante la falta absoluta deben convocarse elecciones en 30 días.

¿Por qué la AN asegura que Maduro abandonó el cargo?

El parlamento interpreta que al incurrir en fallas en el cumplimiento de sus funciones constitucionales –como no proteger los derechos humanos de los venezolanos, gobernar usando estados de excepción decretados unilateralmente y no respetar la institucionalidad del país, entre otros– el mandatario abandonó el cargo. “El término abandono en Derecho no es literal, puede implicar negligencia, descuido o incumplimiento”, dice el jurista y exmagistrado Román Duque Corredor.

“La interpretación tradicional del abandono es que es un tema físico, de que la persona a cargo está físicamente ocupando un puesto, un espacio, pero la interpretación de la Asamblea no es descabellada. El Presidente no está cumpliendo sus funciones y eso es evidente; viola la Constitución constantemente y contraría el Estado de derecho”, dice Louza.

(También: El Aissami, el ‘niño estrella’ de la revolución bolivariana)

¿Gobernar mal significa abandonar el cargo?

Algunas organizaciones –como la ONG Provea– estiman que la AN hizo una “interpretación forzada” de la Constitución al endosar al “abandono” la noción del deficiente desempeño presidencial. El partido opositor Avanzada Progresista fue el único que se abstuvo de aprobar el abandono de cargo asegurando que el presidente Maduro no ha abandonado el cargo sino “abusado” de él. Sin embargo, Corredor apunta que los funcionarios “pueden perder legitimidad por negligencia, por mal ejercicio o por el mal cumplimiento del poder y en ello puede perder jurídicamente el cargo, así como un empleado puede perder su empleo al no cumplir con sus funciones”.

¿Lo decidido por la AN es equivalente a destitución?

No, es una decisión que profundiza la sanción política al Presidente, sobre quien la Asamblea Nacional declaró en diciembre la “responsabilidad política” sobre la crisis que atraviesa el país. Corredor y Louza precisan que la destitución solo puede ser decretada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una sentencia precedida por un proceso judicial o tras la decisión del pueblo en un referéndum revocatorio.

“Solo hay destitución si hubiera incurrido en delito, pero por la negligencia en el cumplimiento de sus funciones, tal como dice el artículo 132 de la Constitución, se puede dar esta respuesta política”. Corredor señala que hay una sentencia del 25 junio de 2002 de la Sala Constitucional del TSJ que concluye que el Presidente sí puede ser objeto de control de la Asamblea Nacional, tanto por actuación como por omisión al incumplir el artículo 232.

¿Hay alguna consecuencia concreta de esa decisión? O ¿es un acto simbólico?

“Declarar el abandono del cargo está dentro de las competencias de la AN y por eso no es un acto simbólico”, dice Corredor, quien señala que el efecto jurídico de la decisión es la falta absoluta de Presidente y la orden de que se convoquen unas nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, en Venezuela hay una crisis política, pues todas las decisiones de la AN son declaradas nulas por el TSJ, por lo que se considera que la declaración de “abandono del cargo” no tiene futuro concreto.

¿Habrá nuevas elecciones presidenciales?

No, y lo reconoce la propia mayoría opositora de la AN dada la alineación del resto de los poderes públicos, incluyendo el Poder Electoral, con el Ejecutivo. La bancada opositora ha dicho que al declarar el abandono de cargo espera recabar el apoyo de los venezolanos para presionar por la salida electoral que quiso promover con el referéndum revocatorio. “Nos toca asumir que no habrá cambio electoral si no está acompañado por movilización popular”, afirmó el diputado Freddy Guevara.

¿Puede el TSJ frenar declaración de abandono?

Se espera que en las próximas horas el máximo tribunal del país se pronuncie declarando nula la declaratoria de ‘abandono del cargo’. Así ha considerado todas las decisiones del parlamento durante el último año, alegando que este está en “desacato” por supuestamente no haber desincorporado a tres diputados del estado Amazonas cuyas elecciones fueron denunciadas por fraude. Aunque el parlamento formalizó la salida de estos diputados minutos antes de decidir el ‘abandono del cargo’, el oficialismo considera que la nueva directiva de la Asamblea es “ilegal” y se espera también que pronto el TSJ ratifique esa postura.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO