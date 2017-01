Claustro de la EAPDP truena nuevamente contra el gobernador

SAN JUAN -El Claustro de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño De Puerto Rico (EAPD) emitió el domingo una declaración donde expresaron “su rechazo total a la violación de la autonomía universitaria, tras el nombramiento directo de una nueva rectora y la destitución de su Junta de Directores por parte del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares”.

“Durante los 50 años de historia con los que cuenta esta institución de educación superior especializada en la formación de profesionales en las artes plásticas, el diseño y la educación del arte, fundada en 1966, nunca gobierno alguno había intervenido de manera directa en nuestra gobernanza”, reza parte de la declaración del Claustro.

De igual forma, reiteraon su rechazo al nombramiento de Mónica Villaverde como nueva rectora de la Institución.

“Es inadmisible que la comunidad académica y artística de Puerto Rico y del extranjero no conozca a la persona “nombrada” a la rectoría de nuestra institución. No tenga conocimientos de sus haberes académicos, artísticos y profesionales, así como tampoco de sus planes y proyecciones para la administración de un proyecto educativo y cultural como lo es la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico; ni de su plan fiscal o proyecciones de trabajo”, menciona el escrito.

Por otro lado, el Claustro también criticó la acción por parte del poder ejecutivo de destituir a la Junta de Directores de la EAPD, el pasado 25 de enero.

“Dicha acción de descabezar a la EAPD de parte del gobierno de turno, suprime de golpe y porrazo, a nuestro organismo rector” y pone en riesgo las acreditaciones profesionales que avalan la solidez académica y profesional de la EAPD como miembro de la National Association of Schools of Art and Design (NASAD), la Middles States Commission on Higher Education (MSCHE) y el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR)”.

“Estamos alertas, activos y unidos como comunidad en este momento. A partir de hoy, nos mantendremos en sesión permanente en defensa de nuestro patrimonio, el cual no le pertenece a gobierno alguno, sino al País entero, el que hemos dado 50 años de la mejor tradición artística y cultural que merece, más en tiempos de crisis” apuntó la declaración del Claustro