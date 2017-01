Cámara da paso a medida que busca se atienda el asunto del estatus de Puerto Rico

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes avaló el jueves, la medida que busca que se atienda el asunto del estatus político de Puerto Rico.

“Cuando a usted no le dan la oportunidad libremente de escoger y consentir a algo, no puede mediar un consentimiento que no sea el inicial, como ocurrió en el año 1952. Por eso, a través de la Comisión de Asuntos Federales, Internacionales y de Estatus de ésta Cámara de Representantes, lo que queremos precisamente, es que el pueblo de Puerto Rico conozca su historia real. Todos los aspectos a través de la historia de Puerto Rico que han incidido en mantener un estatus colonial. Y que de esta manera el pueblo tenga la constancia de que hay puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen la voluntad y el deseo de eliminar ya esa condición”, subrayó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

La Resolución de la Cámara 55, de la autoría de los representantes José Aponte Hernández y el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, busca investigar todo aquello que incida en la solución definitiva del estatus de la Isla, investigación que estará a cargo de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presidida por Aponte Hernández.

En su turno sobre la medida, el Líder Cameral planteó ante el pleno que al día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos realizados, incluyendo varias consultas de estatus, no se ha logrado alcanzar la atención efectiva del reclamo de autodeterminación.

Méndez Núñez fue enfático en destacar que en noviembre del año 2012, el pueblo puertorriqueño, de una manera categórica, fuerte y contundente, le envió el mensaje al mundo de que Puerto Rico ya no quería más tener más lo que llamó “la cadena de coloniaje en Puerto Rico”. Incluso, subrayó que a través de un Referéndum rechazó el estatus de la Isla.

Sostuvo que algunos correligionarios y personas opinan que fue un estatus por consentimiento.

De igual manera se dio paso a la Resolución de la Cámara 14, del representante José Banchs Alemán, para investigar el funcionamiento de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). Se incluye en el análisis su funcionamiento interno, su solvencia económica y las razones para tratar de efectuar una transacción para la adquisición de bonos chatarras de cooperativas financieras, que ha sido cuestionada. Además, la cartera de inversión de cooperativas y/o COSSEC en bonos del Gobierno de Puerto Rico y riesgo de pérdida que los mismos representan.

Asimismo, fue avalada la Resolución de la Cámara 29, de la representante Yashira Lebrón Rodriguez, para realizar un estudio abarcador de la Ley 245-2014, cuyo fin es establecer que toda persona que obtenga por primera vez, o renueve, la licencia de un vehículo de motor y que desee adquirir el seguro de responsabilidad obligatorio “SRO”, podrá seleccionar libremente el asegurador de su preferencia que ofrezca dicha cubierta. Se indagará sobre su aplicación, resultados, estadísticas, procedimientos, cargos y cualquier otro proceso administrativo de impacto al consumidor.

Ocurrió igual con la Resolución de la Cámara 11 para realizar un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, sociales, educativos, recreativos, agrícolas, de salud, transportación e infraestructura, seguridad, de servicios, y otros que afectan el desarrollo de los pueblos de la Región Norte Central de Puerto Rico, a los fines de identificar la raíz de los mismos, establecer planes de acción e identificar recursos para resolverlos.

También se refrendó la Resolución de la Cámara 13, para realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de la infraestructura y el funcionamiento de las escuelas localizadas en los municipios de Adjuntas, Jayuya, Lares y Utuado.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 23 de enero de 2017, a la 1:00 de la tarde.