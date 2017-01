Benjamín Netanyahu, un 2017 a toda orquesta

Políticamente en su mejor momento, en lo personal………..el peor !!!

Desde Israel por Dr. Israel Rabinowicz

Cuando el Presidente Putin opta por no responder con la reciprocidad a la expulsión de los 35 diplomáticos rusos por parte del gobierno de Obama a quienes responsabiliza por invadir, de hackear el buzón de correos electrónicos de Hillary Clinton como causa principal que los llevó a perder las elecciones en manos de Donald Trump, ello es el mejor indicativo sobre la poca seriedad con lo que la comunidad internacional asume éstos últimos días de mandato del Presidente Obama. Para más Trump no dejó pasar la oportunidad para, obviamente a través de twitter, agradecerle a Putin por su acto político de inteligencia y madurez.

Cómo funciona la mente de un político despechado, hasta dónde puede llegar su rencor ? La historia está llena de ejemplos de bochornosos cambios de gobiernos, Estados Unidos no figuraba en ellos, acostumbrados como parte del juego democrático a la rotación entre demócratas y republicanos, el trabajar en conjunto entre el que se retira y el que llega para un cambio en paz, la armonía y colaboración era lo normal, lo contrario no ingresaba dentro de las posibilidades.

En la personal guerra que Netanyahu mantuvo con Obama el ganador ya está declarado, por parte del primero no existe voluntad ni intención de continuar tirando sal sobre la herida, tal es así que ordenó a sus ministros y colaboradores no atacarlo más, cerrar el tema con la simple respuesta que Obama ya es historia, es el pasado, no más, poner punto final al tema, es fundamental cuidar las relaciones siempre muy cercanas con el Partido Demócrata.

Netanyahu nunca pudo imaginar un mejor futuro político en un trabajo mancomunado con el nuevo Presidente de los Estados Unidos, tantos promesas de amor y fidelidad hace para el que éstas líneas firma sugerir asumirlas con modestia y sin exaltación, Trump envió un directo mensaje claro y directo para que aguante y trate de sortear las seguras minas explosivas que Obama intentara plantar antes de abandonar el poder, en sus manos aún mucho poder destructivo, no se cansa de repetirlo, el día 20 de enero él asume y de allí en más todo es nuevo, para demostrarlo Netanyahu recibe la insólita invitación de encontrarse antes de la asunción y estar luego presente en la misma.

Con la designación como nuevo embajador de Estados Unidos en Israel de la persona a él más allegada, el oído de sus principales secretos, su amigo y desde hace más de 15 años su abogado de cabecera, quien no oculta ser un fuerte apoyo financiero al crecimiento de los asentamientos, además las repetidas promesas de que una de las primeras medidas que adoptará será el desplazar la Embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, promesa nunca antes cumplida, hace que para Netanyahu sea éste políticamente su mejor momento.

Llega un presidente con una lectura política mundial diferente, con la designación del nuevo Secretario de Estado recaída en uno de los principales ejecutivos mundiales en el sector petrolero, un experto en dividirse entre ellos plataformas y superficies para maximizar sus resultados, la amistad personal con Pútin hace que pueda presumir que estamos frente a un acuerdo de Yalta versión 2017, dividirse el mundo, ambos tienen un enemigo en común, China, que avanza cortando cabezas y aplastando a todos aquellos que se le crucen por el camino, es una cuestión de tiempo. En ése juego Netanyahu y su visión del mundo es una pieza clave.

Pero Netanyahu no puede disfrutar de su alegría, internamente ya hace meses que los ataques personales, directos o a través de ataques judiciales contra su esposa, lo enfrentan a un tambaleante panorama, es imposible prever por dónde vendrá la próxima estocada.

Como no hay posibilidad alguna de que pueda ser derrotado democráticamente, ni en la oposición ni dentro de los partidos de la coalición existe figura aglutinante para ello, no queda otro camino que intentar hacerlo a través los organismos policiales y judiciales, justo ahora al momento de escribir éstas líneas, previa autorización por parte del Asesor Jurídico del Gobierno, para interrogarlo a su casa concurrieron funcionarios policiales que investigan la recepción de regalos incompatibles con la función pública, una de ellas se comenta es una cena que Sheldon Edelson, nombre muy conocido en Argentina con el tema de los fondos buitres, también en España por un frustrado proyecto de inversión de casi 20 mil millones de dólares para reproducir en Madrid su ciudad del juego, cena que pagó cuando Netanyahu visitó Estados Unidos para hablar, frente al Senado de ése país. Casualmente o no Sheldon Edelson también fue el mayor aportante económico a la campaña de Trump.

A ésta altura del comentario permítanme introducir algo que a mis lectores sudamericanos, educados bajo otra óptica y cultura política, hará sonreír y ello siempre es bueno, Los policías que lo interrogan llegaron a la casa de Netanyahu con sus propios termos de té y café, no sea que algún muy susceptible abogado interprete que si son invitados por el dueño de casa ello hará que como gesto de agradecimiento lo beneficien en la investigación, hasta ése insólito nivel se llegó, cuando son los abogados los que mucho hablan, opinan, analizan y sacan conclusiones, cuando son ellos los que ocupan el centro de la escena es señal que la política en serio, en grande, dejó de funcionar. Perdón a mis muchos amigos y lectores abogados.

El otro tema por el cual se lo interroga e investiga es por la recepción de una traje que recibió de regalo por parte del multimillonario propietario de una internacional marca de cosmética y vestimenta. Sobre éstos temas todos los medios de prensa hablan y lo atacan durante las 24 horas del día los 7 días de la semana, no hay descanso, no hay duda alguna que detrás de todo ello están políticos propios y ajenos que los alimentan, todos contra él quien responde devolviendo con sonrisas e ironías los ataques.

Un anterior Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, hoy cumpliendo pena de prisión, se vio obligado a gobernar períodos de guerra y fuertes crisis en paralelo a reuniones con sus equipos de abogados preparando defensas contra investigaciones policiales y judiciales, siempre la realidad termina por imponerse, no pudo aguantar y debió renunciar. Desde ayer millones de veces se están reproduciendo por los diferentes medios de prensa palabras pronunciadas en el año 2008, en aquel momento Netanyahu como jefe de la oposición, en donde le reclamaba a Olmert dar un paso al costado, decía que no se puede gobernar con seriedad bajo sospecha con investigaciones policiales y cuando los abogados le dejan tiempo libre.

Se repetirá la historia?

Dr Israel Rabinowicz

Israel

contacto@tiempoisrael.com

Facebook : www.facebook.com/israel.rabinowicz