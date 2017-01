Aviso: Departamento de Hacienda operará parcialmente el lunes 9 de enero

SAN JUAN – El Secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, informó que el próximo lunes 9 de enero la agencia estará ofreciendo parcialmente los servicios a la ciudadanía en su horario regular, conforme a las disposiciones de la Ley 111-214.

“Según lo dispuesto en los convenios colectivos los empleados unionados tendrán ese día libre, sin embargo el personal gerencial, transitorio y de confianza, además de los que brindan servicios temporeros, estaremos trabajando en horario regular”, indicó el Secretario.

El funcionario explicó que las Oficinas de Servicio al Contribuyente (SAC) de San Juan y Mayagüez estarán operando en horario de 8:00 AM a 4:00 PM. Las oficinas del SAC de Arecibo, Aguadilla, Caguas y Ponce permanecerán cerradas.

Por su parte, la oficina principal del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) brindará servicio limitado en horario de 8:00 AM a 4:30 PM, mientras las oficinas de distrito del NIC así como las oficinas satélites dentro de las importadoras no estarán ofreciendo servicio al público.

Asimismo, 38 colecturías estarán ofreciendo su servicio a los contribuyentes de 8:00 AM a 3:30 PM, excepto las colecturías de Bayamón Cesco, Hato Rey Capital Center y Ponce Cesco que operarán de 8:00 AM a 5:00 PM.

COLECTURÍAS QUE PERMANECERÁN ABIERTAS EL LUNES 9 DE ENERO DE 2017

DISTRITO

COLECTURÍA

HORARIO

Arecibo

Arecibo Nueva

8:00 AM a 3:30 PM

Arecibo CESCO

8:00 AM a 3:30 PM

Barceloneta

8:00 AM a 3:30 PM

Utuado

8:00 AM a 3:30 PM

Vega Alta

8:00 AM a 3:30 PM

Veja Baja

8:00 AM a 3:30 PM

Bayamón

Barranquitas

8:00 AM a 3:30 PM

Bayamón CESCO

8:00 AM a 5:00 PM

Naranjito

8:00 AM a 3:30 PM

Toa Baja

8:00 AM a 3:30 PM

8:00 AM a 3:30 PM

Caguas

Caguas

8:00 AM a 3:30 PM

Cayey

8:00 AM a 3:30 PM

Cidra

8:00 AM a 3:30 PM

Guayama

8:00 AM a 3:30 PM

San Lorenzo

8:00 AM a 3:30 PM

Humacao

Culebra

8:00 AM a 3:30 PM

Humacao

8:00 AM a 3:30 PM

Las Piedras

8:00 AM a 3:30 PM

Luquillo

8:00 AM a 3:30 PM

Mayagüez

Aguadilla Cesco

8:00 AM a 3:30 PM

Añasco

8:00 AM a 3:30 PM

Cabo Rojo

8:00 AM a 3:30 PM

Hormigueros

8:00 AM a 3:30 PM

Lajas

8:00 AM a 3:30 PM

Moca

8:00 AM a 3:30 PM

Sabana Grande

8:00 AM a 3:30 PM

Ponce

Ponce Cesco

8:00 AM a 5:00 PM

Ponce

8:00 AM a 3:30 PM

Peñuelas

8:00 AM a 3:30 PM

Coamo

8:00 AM a 3:30 PM

Yauco

8:00 AM a 3:30 PM

Juana Díaz

8:00 AM a 3:30 PM

Jayuya

8:00 AM a 3:30 PM

San Juan

Central

8:00 AM a 3:30 PM

Carolina

8:00 AM a 3:30 PM

Capital Center

8:00 AM a 5:00 PM

Santurce

8:00 AM a 3:30 PM

Trujillo Alto

8:00 AM a 3:30 PM