Asociación de Bancos ofrece recomendaciones a pequeños negocios para empezar con el pie derecho este 2017

SAN JUAN – Con la llegada del 2017, la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) ofreció el viernes, una serie de recomendaciones a los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico que les ayude en su planificación para alcanzar sus metas y prosperidad.

“En la Asociación de Bancos creemos firmemente en nuestros PYMES, por eso queremos empezar este año ofreciendo nuestras recomendaciones para apoyarles y ayudarles en su desarrollo este nuevo año. Confiamos en que nuestras recomendaciones les sirvan de herramienta para trazar su ruta y alcanzar la prosperidad que desean”, expresó la vicepresidenta ejecutiva de la ABPR, licenciada Zoimé Álvarez Rubio en declaraciones escritas.

A continuación, les presentamos nuestras recomendaciones:

1. Si no lo ha hecho aún, establezca sus resoluciones comerciales para este año nuevo – Esto será de gran beneficio para poder trazar la ruta de su plan de negocios para estos próximos 12 meses. Recomendamos que lo haga por escrito y sea específico para que pueda también medir los resultados y ver si pudo alcanzar los mismos al finalizar el año.

2. Revise sus planes de negocios – Si hace tiempo no examina este documento que todo negocio debería tener, ahora es el momento de hacerlo. Asegúrese de que está alineado con los objetivos actuales y, de no ser el caso, haga los cambios pertinentes. Si usted no tiene un plan de negocio y desea establecerlo, puede utilizar herramientas libre de costo tales como https://enloop.com/.

3. Desarrolle un calendario de promociones – Siéntese con un calendario y mire todos los días de fiesta o acontecimientos sobre los cuales usted desee construir promociones. Esto le dará tiempo suficiente para planificar sus promociones y actualizaciones tanto dentro de su negocio como a través de las redes sociales, campañas publicitarias, etc.

4. Considere sus necesidades de empleomanía – Si su negocio está cada vez más necesitado de empleados y su presupuesto está apretado, no se limite por ello. Comience a planificar su estrategia de contratación este año 2017 y contemple todas las alternativas viables a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, considere empleados temporales, freelancers, asistentes virtuales y empleados a tiempo parcial como alternativas.

5. Invierta en tecnología – Si ha estado postergando la compra de computadoras o software, ahora es el momento de hacerlo. Usted será más eficiente si cuenta con herramientas tecnológicas para manejar su empresa. Además, si desea reducir sus costos de impuestos es necesario invertir en mejoras para su negocio.

6. Cree un plan de asistencia a conferencias – Asista a conferencias y ferias de su industria para hacer “networking” y conocer a otros en su campo o clientes potenciales. También para aprender de los principales expertos. Haga un poco de búsqueda y verifique en qué eventos le gustaría participar y anótelos en su calendario.

7. Revaluar su marca en línea – ¿Qué funcionó para usted en términos de mercadeo este año? Este es un buen momento para hacer esa y otras preguntas, así como para ajustar sus estrategias online. Igualmente, para identificar las herramientas que ayudaron a su negocio a crecer y eliminar las que no funcionaron.

8. Revise las habilidades de su empleomanía – Si usted tiene empleados, ahora es un momento idóneo para motivarles y ofrecerles alternativas que les permitan mejorar sus destrezas y habilidades. Esto pudiera incluir el pago de seminarios, talleres y otras opciones existentes para su mejoramiento y desarrollo profesional.

9. Esté al día y sepa cada día más de su industria – Sus empleados no son los únicos que deben aprender más de su negocio e industria. Separe un tiempo de lectura semanal y/o mensual. Lea blogs de la industria, libros, revistas y cualquier otra cosa que pueda tener en sus manos para estar a la cabeza de las tendencias de su industria.

10. Organícese – El mejor momento para pasar unas horas archivando y triturando documentos que no necesite es el comienzo del año. Esto le ahorrará tiempo en el futuro ya que se le hará más fácil encontrar lo que necesite.

