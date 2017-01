Arremeten contra ‘Tatito’ Hernández por señalamientos sobre Reforma Laboral

EL CAPITOLIO – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos Rivera, catalogó como “una hipocresía” y sin “moral alguna”, los señalamientos hechos por el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, sobre la Reforma Laboral.

“El récord de abusos contra el pueblo de este representante es enorme. Definitivamente no tiene ninguna moral de venir ahora, menos de un mes desde que abusó del pueblo nombrando fiscales (Fiscales Especiales Independientes) sin tener los votos para ello, venir a reclamar algo. Me sorprende la desfachatez con la que esta persona está hablando en público, como si lo que hubiese hecho los pasados cuatro años en contar de tanta gente se le hubiese olvidado. No hay ninguna manera que el Pueblo le crea a esta persona o los miembros del PPD que estuvieron en la Asamblea Legislativa pasada, sobre que está bien o mal. El récord está ahí para todos comparar. Ellos gobernaron y fracasaron”, dijo la legisladora en declaraciones escritas.

La reacción de la también vicepresidenta del cuerpo surgen luego que la delegación del PPD en la Cámara de Representantes hiciera un llamado el sábado al presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos “Johny” Méndez, para que no de paso a la Reforma Laboral.

“La mal llamada Reforma Laboral empobrecerá a los trabajadores y no creará un solo empleo. No existen estudios ni data empírica que demuestren que la Reforma Laboral será buena para el país. En el día de hoy le estamos dirigiendo al presidente la petición por medio de firmas para que recapacite”, expresó Hernández mediante declaraciones.

“El presidente de la Cámara tiene la bola en su cancha para detener este atropello al país, y el pueblo debe hacerse sentir”, añadió Hernández Montañez.