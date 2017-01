AGP sobre nueva Ley de Moratoria: “Están haciendo lo mismo que yo”

SAN JUAN – Al reaccionar a la determinación del gobierno de Ricardo Rosselló de presentar su versión de la Ley de Moratoria, el exgobernador Alejandro García Padilla dijo el miércoles que le volvieron a dar la razón.

“Me dieron la razón. Que a pesar de que el PNP le votó en contra, la ley que yo presenté de Moratoria era la correcta y que estuvo bien hecha. Ahora van a hacer lo mismo que hice yo”, dijo el exgobernador a preguntas de la prensa.

“El PNP se opuso a la crudita, ¿por qué no la bajan? ¿A que no la bajan? ¿Por qué no han bajado el IVU que tanto criticaron? El gobernador ya ha firmado leyes, ¿por qué esa no fue la primera? No hay nada que se los impida”, añadió.

El gobernador Rosselló Nevares, expuso en Ponce que pretende presentar a la Legislatura una Ley de Cumplimiento que garantizará el pago a los acreedores y obligaciones generales, y de no tener los fondos completos, se pagaría parte de la deuda.