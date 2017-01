17 escuelas de Florida cerradas por persecución de presunto atacante de policía

(CNN) – 17 escuelas en la zona de Orlando están cerradas como precaución mientras las autoridades están en una operación masiva para buscar al presunto atacante de una policía en Orlando este lunes.

El agente fue identificado como Debra Clayton, casada y con dos hijos.

“Estaba profundamente comprometida con nuestra juventud y con la comunidad. Hizo muchos proyectos, organizó marchas contra la violencia. Debra Clayton es una heroína y dio su vida protegiendo a la comunidad que amaba. Será extrañada profundamente”, dijo la Policía.

Un segundo policía murió por heridas de disparo durante la persecución al sospechoso, según confirmaron las autoridades.

El agente fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto. Aún no se ha proporcionado su identidad, pero se sabe que es un hombre soltero y que su familia aún no ha sido notificada. No se conocen más detalles de su muerte.

La búsqueda continúa.