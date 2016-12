Un hombre recibe 75 dólares tras ser encarcelado durante 31 años por un crimen que no cometió

(CNN) – Un hombre de Tennessee que cumplió 31 años en la cárcel por un crimen que no cometió, está solicitando al estado que le indemnice por un millón de dólares por los años de su vida que le fueron arrebatados. Todo lo que ha conseguido hasta ahora son 75 dólares.

En octubre de 1977 una mujer de Memphis fue violada en su casa por dos intrusos. Más tarde ella identificó a uno de ellos como su vecino, Lawrence McKinney, que tenía 22 años en ese momento. El hombre fue condenado por violación y robo en 1978 y sentenciado a 115 años de cárcel.

Sin embargo, la evidencia de ADN lo liberó de los cargos en 2008, y cuando fue puesto en libertad en 2009, el Departamento de Correcciones de Tennessee le dio un cheque de75 dólares para reiniciar su vida.

“Como no tenía identificación pasaron tres meses antes de que pudiera cobrarlo”, le dijo McKinney a CNN.

Ahora el hombre de 61 años le está pidiendo al gobernador de Tennessee, Bill Haslam, que lo exonere. La Junta de Libertad Condicional de Tennessee, que hace recomendaciones al gobernador, negó la solicitud de McKinney por un voto de 7-0 en una audiencia en septiembre.

Una exoneración formal podría abrir una vía para que al hombre se le pague un millón de dólares en compensación por las décadas McKinney fue encarcelado injustamente.

“La junta de libertad condicional revisó toda la información relevante relacionada con el crimen, convicción y apelaciones posteriores, así como toda la información proporcionada por el peticionario”, dijo Melissa McDonald, portavoz de la Junta de Libertad Condicional de Tennessee. “Después de considerar todas las pruebas, la junta no encontró evidencia clara y convincente de inocencia y se negó a recomendar clemencia en este asunto”.

Uno de los abogados de McKinney, Jack Lowery, cree que el gobernador Haslam debe tomar la decisión.

“La junta no está capacitada para tomar estas decisiones y no debería”, dijo. “Para la junta de libertad condicional a intervenir cuando muchos (de ellos) no saben de la ley es ridículo”.

Su última oportunidad

Mientras él y su equipo son optimistas, McKinney sabe que esta es su última oportunidad para la exoneración. Inicialmente intentó en 2010, pero el entonces gobernador Phil Bredesen nunca actuó. Cuando Haslam se convirtió en gobernador, McKinney tuvo la oportunidad de solicitarla de nuevo.

“Todo lo que pido es que me traten de manera correcta y justa por lo que me ha pasado, no hice nada y sólo quiero ser tratado correctamente”, afirma McKinney

Según la junta de libertad condicional, los gobernadores de Tennessee han concedido dos exoneraciones en los últimos 16 años, y ambas fueron en enero de 2011, poco más de una semana antes de que Bredesen abandonara la mansión del gobernador.