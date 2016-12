Renuncia Jefe de Bomberos y director de AEMEAD

SAN JUAN – El jefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel A. Crespo Ortiz, anunció el sábado su salida de la dirección de la agencia, a pesar de que su nombramiento es hasta el 2019.

“Le he comunicado al Gobernador Electo (Ricardo Rosselló) mi decisión de renunciar a todas las posiciones que actualmente ocupo en el servicio público, efectivo el 31 de diciembre, de modo que él pueda seleccionar a las personas de su confianza para llenar las referidas posiciones y constituir su equipo de trabajo. Luego de una intensa reflexión, hago disponible mi puesto que no ha vencido. Durante las vistas de transición el Comité del Gobierno entrante me preguntó de manera directa si estaba dispuesto hacer disponible mi cargo, aunque tengo un compromiso por dos años más, la consecución de mis metas y objetivos logrados me permiten cerrar este ciclo anticipadamente. He decido no dar una batalla por un interés personalista, me parece que es sabio dejar el puesto disponible para que el Gobernador Electo pueda llevar a cabo su política pública”, señaló el también director Ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD).

Crespo Ortiz destacó que culmina este ciclo con satisfacción y agradecido de los 1,700 hombres y mujeres que componen el Cuerpo de Bomberos, los 200 respondedores de emergencia y todos los alcaldes que creyeron en él.

“Recordando mis años de servicio en los Bomberos, la primera imagen que tengo es montado en un camión con mi capacete y equipo y ver niños bajando los cristales de los autos para decirnos adiós mientras nosotros sonamos la trompeta de nuestro camión. Así, que esto ha sido una carrera muy bonita y concluyo con la satisfacción de un deber cumplido”, puntualizó.

De otro lado, Crespo Ortiz, apuntó que al asumir la dirección del Cuerpo de Bomberos encontró una agencia desmoralizada y carente en lo relacionado a la parte educativa y proactiva.

“Logré revivir la parte educativa. Y hemos tenido la gestión más trascendental en décadas que es la reducción en la cantidad de incendios y en muertes más significativa de los últimos treinta años en el país. Esa eficiencia es gracias a los programas educativos y una serie de iniciativas que lograron generarme economías. Los camiones ahora se rompen menos, y hay un gasto menor en combustible. Y ese recurso que antes escaseaba, y que ahora le puedo dar un mejor uso, me ha permitido redistribuir los mismos, y convertir el Cuerpo de Bomberos en una agencia más eficaz”, aseguró.

El exfuncionario también se adjudicó como logros de su administración el incremento de la plantilla de empleados, cubriendo 191 vacantes de bomberos y el ascenso de 126 oficiales de rango.

Igualmente, resaltó la adquisición de camiones “Smart Cab”, que vienen a sustituir los doce camiones de primera salida, de los doce distritos que componen el Cuerpo de Bomberos. Al igual que la adquisición con fondos federales de un camión tanquero, y la construcción de las facilidades de la Academia en el área de Salinas. Del mismo modo, se adquirieron 600 equipos de protección personal “Bunker Gear”, equipo forestal (como camiones, botas, vestimenta y equipo de protección) y la sistematización de la plataforma de prevención de incendios.

“Con la restauración física de las estaciones siento que he ayudado en la restauración del espíritu y del alma de nuestra Institución que son los Bomberos y nuestra ciudadanía. Estoy abriendo el camino para que no sea solamente un Cuerpo de Bomberos de extinción de incendio, sino que sea uno más robusto, más orientado a lo que es el colapso de estructuras y al manejo de materiales peligrosos a otro nivel”, añadió.

Entre los proyectos que deja pendientes esta la construcción de un nuevo taller para mecánica en los bomberos, pero afirmó que dejó un plan recomendado a su sucesor.

Entretanto, sobre AEMEAD dijo que estar al mando de dicha agencia fue algo que no esperaba y que le representó la conclusión de una carrera pública que siempre fue en ascenso.

“Ha sido una jornada intensa que representó un cambio en mi vida. Fue una carrera de evolución y avanzada en el que pude desarrollarme. Llegué como un joven comprometido con el servicio público y hoy me llevo en recompensa el cariño y reconocimiento del pueblo, del cual siempre estaré agradecido”, aquilató.