Pellé Santiago arremete contra alcalde entrante de Toa Baja

SAN JUAN – El representante reelecto por el Distrito 10 de Toa Baja, Pedro Julio “Pellé” Santiago arremetió el miércoles contra el alcalde entrante, Bernardo “Betito” Márquez.

“En estos ocho años que yo estuve allí como vicealcalde, Betito Márquez no denunció ningún tipo de irregularidad… Si no las conocía, entonces era un inepto. Esta es la línea que él quiere dejar entrever. Por eso es que él no pasa la página y por eso es que June Rivera (secretario del PNP) pide que dialoguen, que hablen, que los trapos sucios se lavan en casa. Ese individuo de apellido Márquez García no pasa la página”, dijo Santiago en entrevista radial (NotiUno).

A preguntas de por qué no llama a Márquez por su nombre, el legislador respondió “porque él no se lo merece”.

Según se ha informado, el equipo de transición de Márquez, quien venció en primarias al exalcalde, Aníbal Vega Borges, entabló una demanda para que se le entreguen todos los documentos relacionados a la venta del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio que se produjo como medida ante la crisis que enfrenta el ayuntamiento. Recientemente el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) embargó las cuentas del municipio y el pago de nómina de los empleados se ha visto afectado en varias ocasiones.

“Yo estoy tranquilo… Es una persona que en su corazón está lleno de odio y venganza. Así tú no puedes operar”, sostuvo el representante.

Por otro lado, Santiago reaccionó al pedido que hizo el actual alcalde, Jorge Ortiz Matías para que se le pague su liquidación. “Yo no sé si es inmoral o si es moral. Yo sé que él como todos los jefes de gabinete del gobernador al momento de someter su renuncia protocolar, esos directores del gabinete van a recibir sus liquidaciones correspondientes y yo creo que él, cuando las arcas del municipio lo permita, estará reclamando su liquidación”, dijo.

El legislador aseguró que Ortiz Matías no ha cobrado su liquidación, según dijo el propio ejecutivo municipal en el tribunal en la vista sobre la demanda entablada por Márquez.