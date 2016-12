Gobernador asegura no ha decidido si aceptará compensación sugerida por Junta de Gobierno AEE

SAN JUAN – El gobernador Alejandro García Padilla dijo el jueves, que todavía no ha decidido si aceptará la compensación sugerida por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como pago por sus reuniones.

“Esa es una de las frustraciones que yo me llevo como gobernador, porque de repente, leo algo en la prensa que se supone que el país sepa hace años. Porque si la ley dice que los miembros de la Junta no se ponen de acuerdo sobre la compensación, se le remitirá una sugerencia al gobernador y el gobernador tomará una decisión. Eso es una ley vieja”, dijo García Padilla a preguntas de la prensa.

“Lo fácil sería esperar hasta el tres de enero, pero yo no voy a hacer eso porque la ley me obliga. Lo voy a evaluar. No lo he evaluado. Tengo el informe allí, no he tenido la oportunidad de verlo y no sé cuáles son las recomendaciones que dice”, añadió.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la AEE no llegaron a un acuerdo unánime en torno a las compensaciones que recibirán, como fue propuesto, de 30 mil dólares en dietas a un salario anual que ronda desde los 75,500 dólares hasta los 90 mil dólares.

Se supo que el informe llegó a La Fortaleza el pasado 7 de diciembre.

El gobernador tiene hasta el dos de enero del entrante año para tomar una determinación al respecto.